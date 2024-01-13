باحث سياسي: أمريكا مهددة بالانزلاق في الحرب بالشرق الأوسط

كشف الدكتور حسن منيمنة، الباحث السياسي، أغراض أمريكا من الهجوم على اليمن، مؤكدًا أنها على الرغم من رغبتها لعدم اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، إلا أنها تنزلق في حرب مع جماعة الحوثي.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أنه منذ اندلاع الحرب في غزة، ويحصل الاحتلال الإسرائيلي على الدعم المادي والعسكري من أمريكا، بشرط ألا تخرج الحرب خارج غزة.

وأوضح أن الولايات المتحدة، بهجماتها ضد الحوثيين، ترى أنه دعم لإسرائيل لردع أي شىء يعرقل مهام حكومة الاحتلال في قطاع غزة.

وأشار إىل أن أن المشكلة تكمن في أن الولايات المتحدة عرضة للانزلاق في الحرب الدائرة في المنطقة، وهذا خطر يهدد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

اتساع الحرب في الشرق الأوسط

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم السبت، أن الهجمات الأمريكية ضد الحوثيين، "المدعومين من إيران في اليمن"، هي أحدث المؤشرات على أن الصراع الناجم عن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة يتسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني أن الحوثيين يحاولون إكمال التحول الذي دام عقدين ليصبحوا الحكام الشرعيين لبلادهم؛ بالتزامن مع تعطيل الشحن الدولي، وإثارة الضربات العسكرية الأمريكية.

وقالت خبيرة شؤون الشرق الأوسط ورئيسة كلية جيرتون بجامعة كامبريدج إليزابيث كيندال، إن "الحوثيين معتادون على مواصلة الغارات الجوية العنيفة، ويعرفون أن الولايات المتحدة لن تصعد لأنها لا تريد نشر قوات على الأرض أو زيادة اشتعال التوترات الإقليمية".

وأوضح أنهم "ليس لديهم سبب حقيقي للتوقف ولديهم قدر كبير من التسامح مع وقوع ضحايا"، متوقعة أن "الضربة الأمريكية التي أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين؛ يمكن أن تكون نقطة تحول في الصراع التي سيستخدمها الحوثيون لتأجيج المشاعر".