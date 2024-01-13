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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة.. فيديو

المرتبات
المرتبات

علق المهندس سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، على زيادة المرتبات والمعاشات المنتظرة بعد إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، موضحًا أن  تصريحات وزير المالية بشأن زيادة المرتبات والمعاشات تؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بالمواطن.

تصريحات وزير المالية:

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الموعد الرسمي لزيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور

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موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة

وأوضح صبري  أن الرئيس السيسي وجه بمراجعة الحد الأدنى للأجور ورفعه وزيادة المرتبات والمعاشات، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي بجانب رفع حد الإعفاء الضريبي، مما يعني زيادة في دخل المواطن، وجاء ذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد".

وشدد مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني على أن زيادة المرتبات والمعاشات جاءت في وقتها، موضحًا أنها تأتي في وقت نشهد فيه ارتفاع في الأسعار وزيادة معدلات التضخم، مشددًا على أن قرار زيادة المرتبات والمعاشات مرتبط باقتراب شهر رمضان المبارك.

ونوه صبري  بأن زيادة المرتبات والمعاشات لا تحتاج للعرض على مجلس النواب مما يعني أنه سيتم تطبيق الزيادة خلال شهرين على الأكثر، مشددًا على انه بخلاف زيادة المرتبات والمعاشات، أكد وزير المالية وجود مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل.

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