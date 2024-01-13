سمير فرج يكشف سبب عدم اشتراك مصر في تحالف حارس الازدهار (فيديو)

كشف اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، سبب عدم مشاركة مصر في تحالف "حارس الازدهار"، إن الذي أعلن وزير الدفاع الأمريكي قرر تشكيله لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت: "مصر لم تدخل هذا التحالف والدنيا اتقلبت مصر بره العملية وناس تقول إحنا ماعدش لينا قيمة".

وشدد على أن مصر لم تدخل في أي تحالف، لأن ذلك سيترتب عليه دخول المدمرات والغواصات في أي ميناء مصرية.

تحول التحالف من دفاعي إلى هجومي

وأوضح أن قبل هذا التحالف كان هناك ما يسمى بـ"قوة المهام المشترك"، وهو عبارة عن القوة الـ150 لحماية خليج عمان والمحيط الهندي، والقوة 151 وهي ضد القرصنة عند الصومال، والقوة 152 منطقة الخليج، والقوة 153 البحر الأحمر ومصر عضو فيها في مجموعة قتال لتنفيذ عملية معينة، والقوة 154 هي مركز تديب للقوات.

وأشار إلى أن أنواع العمليات العسكرية هي دفاعية وتعرضية وهجومية، مضيفا أن ما يحدث في البحر الأحمر في الأيام الأولى كانت عمليات دفاعية، ثم تحول إلى الهجوم إلى عملية تعرضية وهذا ما حدث فجر، أمس الجمعة.