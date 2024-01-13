وزير الاتصالات: مدينة المعرفة منطقة تكنولوجية متكاملة (فيديو)

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مدينة المعرفة عبارة عن منطقة تكنولوجية، مشددًا على أن الهدف أنها تضم كل عناصر المجتمع المعلوماتي، موضحًا أن المرحلة الأولى المقبلة من هذا المشروع تضم أربع مباني رئيسية.

مدينة المعرفة

وشدد على أن مدينة المعرفة خرجت بشكل مشرف يليق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وبالعاصمة الإدارية الجديدة، وجاء ذلك خلال حوار خاص ببرنامج "من العاصمة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت.

وتحدث عن مبنى جامعة مصر المعلوماتية، مؤكدًا أنه أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إفريقيا وتقدم شهادات بكاليورس مزدوجة بين جامعة مصر المعلوماتية وجامعات مصنفة عالميًا، موضحًا أنه تم تشييد هذه الجامعة بهدف إعداد جيل قادر على تطويع تكنولوجيا المعلومات بشكل متمكن.

وأوضح وزير الاتصالات، أن الجامعة تمنح منح دراسية نصف مجانية أو مجانية للمتفوقين دراسيًا بما فيها الإقامة الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، منوهًا بأنها تحتضن الشركات الوطنية العاملة في تخليق تكنولوجيات مساعدة الحلول المرتكزة على تكنولوجيا المعلومات التي تمكن أهلنا من ذوي القدرات الخاصة من مواجهة التحديات.

علق الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لم يكن انتقالًا مكانيًا ولكن نقلة نوعية في طريقة أداء الحكومة وتقديم خدماتها للمواطنين.

وأوضح أن الحكومة وبعد الإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أصبحت تمثل حكومة لا ورقية قادرة أن تتشارك البيانات فيما بينها، وجاء ذلك في حوار خاص على فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم السبت.

وأضاف وزير الاتصالات، أنه تم رقمنة أكثر من 250 مليون مستند للحكومة جرى رقمنته وفهرسته لتسهيل تبادل ومشاركة البيانات، مشددًا على أنه أقاموا نظام تراسل رقمي كامل معتمد على التوقيع الالكتروني والتحقق الالكتروني من خلال الهوية الالكترونية لكل زميل من الزملاء.

وأشار إلى أن الحكومة أصبحت تشاركية لا ورقية، حيث إن تجري ملفاتها بشكل رقمي قادرة على تشارك البيانات فيما بينها، موضحًا أنه تم إقامة شبكة مصر الرقمية لربط كل المباني الحكومية بعضها ببعض، متابعًا: "لدينا 35 ألف مبنى حكومي في مصر وانتهينا من ربط 20 ألف مبنى عبر شبكة مصر الرقمية".