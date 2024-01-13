نشرة التوك شو.. الرد على الاتهامات الإسرائيلية لمصر وبشرى عن زيادة المرتبات

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رد الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، على الأكاذيب التي روجها الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تزعم فيه بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات إلى غزة.

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رد ضياء رشوان على أكاذيب الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية (فيديو)



تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي في ترويج الأكاذيب والتشنيع على الدول، وكمناورة للخروج من الورطة التي أوقعتها فيها جنوب إفريقيا جراء الدعوى التي رفعتها عليها في محكمة العدل الدولية وتتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، تحاول إلقاء التهم على مصر في محاصرة غزة بسبب طبيعة معبر رفح.



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إسرائيل تتبجح على مصر في "العدل الدولية".. ورد عاجل من قيادي يشفي الغليل



شن الإعلام مصطفى بكري هجوما على وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن، قائلا: "كلما زار المنطقة العربية تأكدت أنه سيحدث قلق واضطرابات جديدة.

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مصطفى بكري يهاجم أمريكا بسبب المخطط الصهيوني في غزة (فيديو)



أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بزيادة الرواتب والمنح لكافة الفئات المعنية ومنها أصحاب المعاشات وتكافل وكرامة والموظفين وغيرهم.

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مصطفى بكري يزف بشرى للمواطنين بشأن زيادة الرواتب والمعاشات (فيديو)



قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية السابق، إن الدعم العسكري من الولايات الأمريكية لإسرائيل لا سقف له.

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مساعد وزير الخارجية السابق: الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل لا سقف له (فيديو)



استنكر الإعلامي عمرو أديب، التصريحات الإسرائيلية التي حاولت تحميل مصر مسئولية عدم إيصال المساعدات لغزة، قائلا: «إحنا لينا حق عرب عند الإسرائيليين.. الكلام ده مينفعش يعدي.. مينفعش بعد كل اللي عملناه في الـ90 يوم اللي فاتوا وكل حاجة بتقدمها البلد ييجي مجموعة عملاء وحاقدين يهدوها».

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بعد الاتهامات الأخيرة.. عمرو أديب: لينا حق عرب عند إسرائيل (فيديو)



كشف الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج، إن هدف الضربة الجوية من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضد جماعة الحوثيين، إخماد مصادر الحوثيين لإطلاقهم عمليات ضد الملاحة في باب المندب.

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سمير فرج يكشف هدف الضربة الجوية من أمريكا وبريطانيا ضد الحوثيين (فيديو)



قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن الصراع بين التحالف الدولي والحوثيين باليمن، سيمثل نقلة نوعية فى مسار العمليات العسكرية فى البحر الأحمر، باعتبار أنه سيكون هناك رد كبير من جانب الحوثيين، فمع فتح جبهات أخرى سيتسع الصراع، ولذا لابد للولايات المتحدة وقف هذا القتال.

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أستاذ علاقات دولية: الأمور تتجه للتعقيد فى المنطقة بعد صراع أمريكا والحوثيين



قال الدكتور ماهر صافي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن إسرائيل تعطي التعليمات علناً ويقولون نريد إهلاك غزة، موضحاً أن كل أركان الجريمة موجودة لدى جنوب أفريقيا.

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