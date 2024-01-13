السبت 13 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تعرف على مسببات ضعف جهاز المناعة (فيديو)

ضعف المناعة
ضعف المناعة

قال الدكتور محمد الشايب أستاذ الباطنة والمناعة والحساسية بكلية الطب في جامعة عين شمس، إنّ جهاز المناعة حائط الصد للجسم لأنه يدافع عنه ضد الميكروبات والفيروسات والأورام وغيرها من الأجسام الضارة.

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ضعف جهاز المناعة

أضاف الشايب في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ مسببات ضعف جهاز المناعة كثيرة، مثل التدخين وقلة ممارسة الرياضة والتغذية غير الصحية، بالإضافة إلى الأمراض، مثل: السكر والكلى والأورام وأي مريض يحصل على علاج كيماوي أو كورتيزون.

العامل الوراثي

تابع أستاذ الباطنة والمناعة والحساسية، بكلية الطب في جامعة عين شمس، أن العامل الوراثي لا يشكل إلا نسبة بسيطة جدا من مسببات ضعف جهاز المناعي، ولكن ضعف المناعة يكون في فترة ما بعد الولادة، ففي أي وقت وحين قد يضعف جهاز المناعة.

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