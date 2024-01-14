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الأحد 14 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تفاصيل توقف مصانع أبو قرقاص عن إنتاج السكر (فيديو)

إنتاج السكر
إنتاج السكر

قال اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إن توقف مصانع أبو قرقاص عن إنتاج السكر أمر خطير، مضيفا أن زراعة القصب في مصر انخفضت بشكل كبير. 

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وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، أن المنيا كانت تنتج 950 ألف طن من قصب السكر، وكان مصنع أبو قرقاص يستقبل 750 ألف طن من عام 2020، مضيفا أن العام الماضي 2023 استقبل 90 ألف طن، وعمل المصنع 21 يوما ما حقق خسائر 112 مليون جنيه. 

الاعتماد على البنجر لصناع السكر

وأكد أنه كان هناك اجتماع مع المزارعين لكن انخفضت كمية القصب المُورد هذا العام إلى 10 آلاف طن قائلا: "وده مش هيشغلني 5 أيام"، مشيرا إلى أن بناء على ذلك اتخذ قرارا بعدم عمل المصنع بالقصب والاعتماد على البنجر فقط، وتزويد وقت تشغيل البنجر، وتزويد البنجر من 750 ألف طن إلى مليون و100 ألف طن، لإنتاج سكر كافي.

وأوضح أنه حُولت الـ10 آلاف طن قصب إلى جرجا على حساب المصنع لإنتاج السكر من هذه الكمية.

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