مدبولي: الدولة تشجع القطاع الخاص وتعمل على حل كل المعوقات (شاهد)

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الدولة تشجع القطاع الخاص وتعمل على حل كل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص.

وقال "مدبولي" خلال تصريحاته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن "أي مشاكل أو تحديات تواجهك مكتبنا مفتوح 24 ساعة".

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية، اليوم، بمشروعات للإنتاج الحيواني بالعامرية بالإسكندرية، والإنتاج الزراعي بالنوبارية بالبحيرة، يرافقه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تستهدف متابعة المشروعات في مجال توسيع الرقعة الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية، للتعرف على احتياجاتها وتوفير فرص النمو لها، لكونها ترتبط باستثمار الإمكانات الوطنية، وتنمية الموارد، لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، دعماً للاقتصاد.

استمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول أهم الاستثمارات المُستجدة في المجال الزراعي بمنطقة النوبارية، حيث أكد أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطة الحكومة للتوسع الأفقي والخروج من الوادي الضيق والدلتا إلى الأراضي الصحراوية والجديدة، من خلال استصلاح الأراضي، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الزراعي لتوفير الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.