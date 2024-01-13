أحمد موسى: التهجير يقضي على القضية الفلسطينية ومصر تتصدى له (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن من يتحدث عن تهجير الفلسطينين إلى مصر أو غيرها ينهي القضية الفلسطينية، ويهدف إلى تنفيذ المخطط الصهيوني، مشيرا إلى أن إسرائيل ضغطت على مصر لتنفيذ ذلك لكن قوبل بالرفض.

وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن مصر ترفض مسألة التهجير قولا واحدا، كما أكد بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية، الخميس، في لقاء مع السيسي رفض مصر، وذلك بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، قائلا: "مفيش تهجير وكله بيتكلم كده دلوقتي ما عدا الصهاينة والصهاينة بتوع الإخوان".

25 ألف من الفلسطينيين المصابين يخضعون للعلاج بمصر

وأشار إلى أن مصر لديها قرابة 25 ألف من الفلسطينيين المصابين يخضعون للعلاج، مؤكدا أن معبر رفع مفتوح دائما وكل الشاحنات تمر منه، مضيفًا: "كل الشاحنات دي دخلت منين نقطت من السور، ولا مصر التي تدير وتنظم معبر رفح".

وأكد أن المصري ليس له علاقة بالطرف الآخر، والاحتلال يرفض دخول المساعدات إلى الفلسطينيين وليس مصر، ولم تتوقف المساعدات حتى الآن.