عاجل
البرهان يرفض المشاركة في قمة إيغاد بأوغندا
السبت 13 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

أحمد موسى: التهجير يقضي على القضية الفلسطينية ومصر تتصدى له (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن من يتحدث عن تهجير الفلسطينين إلى مصر أو غيرها ينهي القضية الفلسطينية، ويهدف إلى تنفيذ المخطط الصهيوني، مشيرا إلى أن إسرائيل ضغطت على مصر  لتنفيذ ذلك لكن قوبل بالرفض. 

وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن مصر ترفض مسألة التهجير قولا واحدا، كما أكد بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية، الخميس، في لقاء مع السيسي رفض مصر، وذلك بحضور  عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، قائلا: "مفيش تهجير وكله بيتكلم كده دلوقتي ما عدا الصهاينة والصهاينة بتوع الإخوان". 

25 ألف من الفلسطينيين المصابين يخضعون للعلاج بمصر

وأشار إلى أن مصر لديها قرابة 25 ألف من الفلسطينيين المصابين يخضعون للعلاج، مؤكدا أن معبر رفع مفتوح دائما وكل الشاحنات تمر منه، مضيفًا: "كل الشاحنات دي دخلت منين نقطت من السور، ولا مصر التي تدير وتنظم معبر رفح".

وأكد أن المصري ليس له علاقة بالطرف الآخر، والاحتلال يرفض دخول المساعدات إلى الفلسطينيين وليس مصر، ولم تتوقف المساعدات حتى الآن.

مواد متعلقة

أحمد موسى: السيسي رفض مغريات ضخمة حفاظا على القضية الفلسطينية (فيديو)

أحمد موسى يكشف حقيقة تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح (فيديو)

أحمد موسى: العالم ينتظر قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل غدا (فيديو)

أحمد موسى عن ملف اللاجئين: كل من تطاول على مصر ميقعدش معانا

أحمد موسى: أشكر رئيس الوزراء على فتح ملف اللاجئين في مصر (فيديو)

أحمد موسى يشيد بوثيقة الحكومة الجديدة.. تحمل آمالًا كبيرة (فيديو)

أحمد موسى: ما حدث بملف بناء الكنائس يعادل 100 سنة بتاريخ مصر

أحمد موسى: الدولة حريصة على مصلحة المواطن في ملف قطع الكهرباء
الجريدة الورقية