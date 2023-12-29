نشرة التوك شو.. حكومة وحدة فلسطينية في غزة وجنون الذهب مستمر

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا فصل الشتاء بالتقلبات المعتادة، مشيرة إلى أنه بداية من أمس شهدت البلاد تقلبات جوية أثرت فى معظم مناطق الجمهورية، وكانت محافظات البحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد دمياط الأكثر تعرضًا للأمطار الغزيرة.

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الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب، إن ما حدث من ارتفاع في أسعار الذهب منذ ثلاثة أيام ماضية لم يحدث في سوق الذهب المصري طوال تاريخه مع العلم أن السوق العالمي مستقر في الأسعار بين 2050 دولار إلى 2060 دولارا.

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ثورة غضب تتملك تجار الذهب والشعبة تتخذ إجراء لإيقاف جنون الارتفاعات.. فيديو

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب في مصر سوف تصل إلى 4000 جنيه للجرام، مشيرًا إلى أن هناك شقين لارتفاع الأسعار للذهب، الشق الأول نحن نتحدث عن تحركات عالمية في سوق غير مستقر، حيث إن أي أحداث مثل الحروب ترتفع أسعار الذهب بشكل تلقائي.

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هل يصل سعر جرام الذهب إلى 4000 جنيه.. عضو بالشعب يجيب

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن أبرز الأحداث التي شهدتها مصر في عام 2023 هو إجراء الانتخابات الرئاسية، وما يتبعها من تفعيل للحياة السياسية والحزبية داخل مصر، يؤكدها وجود 4 مرشحين في ظاهرة غير مسبوقة تشهدها البلاد.

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د. وجدي زين الدين: مُخرجات الانتخابات الرئاسية بداية حقيقية لمسار ديمقراطي جديد (فيديو)

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن ترديد البعض أن عام 2024 سيكون أسوأ اقتصاديًا على مصر من العام الحالي كلام غير واقعي وبعيد عن الحقيقة والتحليلات العلمية.

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د. وجدي زين الدين: إعلان المبادرة المصرية لوقف حرب غزة للعالم “حركة مَعلمة دبلوماسية”

كشف د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أبرز الأحداث المهمة والفعالة التي شهدتها مصر في عام 2023، قائلًا إن الحوار الوطني هو بداية حقيقية لتأسيس دولة ديمقراطية قانونية.

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د. وجدي زين الدين: الحوار الوطني ملف مهم في تأسيس حياة ديمقراطية قانونية (فيديو)

كشف أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن موعد تغيير شكل الحرب في قطاع غزة، متوقعا أن تكون في منتصف يناير المقبل.

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الاحتلال يستهدف غزة بـ29 ألف قذيفة منها 45% ذخيرة غبية (فيديو)

توقع "شون عظيمي"، قائد فريق الروبوتات الماهرة في ناسا، أن الروبوتات البشرية ستفحص المعدات المعطلة خارج المركبة الفضائية وتنظف الألواح الشمسية في رحلاتها المستقبلية إلى الفضاء.

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أشاد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بالمبادرات الرئاسية الصحية، التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنها كانت نقلة حضارية فارقة في المجتمع المصري.

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مجدي بدران يكشف سر أمان مصر صحيا رغم انتشار الأمراض عالميا (فيديو)

أصيب اثنين إسرائيليين في هجوم بالطعن عند حاجز أمني قرب القدس، وفق نبأ عاجل لقناة "العربية" اليوم الخميس.

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هجوم بالطعن في القدس وإصابة إسرائيليين

تحدت الفنانة الكويتية شمس، الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، حول أسباب استضافتها، قائلة :"أنا هجيبلك أعلى ريتش النهارده".

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شمس الكويتية: "أنا فيا جزء من الرجولة والرجل اللي أرجل مني حبيبي" (فيديو)

عرقل متظاهرون مؤيدون لغزة في الولايات المتحدة الأمريكية، حركة المرور خارج مطار لوس أنجلوس، للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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متظاهرون يقطعون الطريق لمطار لوس أنجلوس لدعم غزة (فيديو)

كشف الدكتور ماهر صافي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، الوضع المأساوي لسكان قطاع غزة بعد دخول الحرب الصهيونية في يومها الـ83.

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قيادي بحركة فتح يكشف الوضع المأساوي في غزة ويحذر من مجاعة (فيديو)

تطرقت الفنانة الكويتية شمس، تفاصيل وأسرار زواجها، مشيرة إلى أنها كانت في عمر الـ 17، منوهة إلى أنها تزوجت شخصية مهمة على مستوى العالم العربي والخليجي، واشترطت أن تغني، واعتبرت ذلك في بداية الأمر زواج مصلحة، ولكن جاء الحب بعد الزواج ورغم الانفصال فإن التواصل مستمر.

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براحة يا حاجة.. آراء شمس الكويتية عن الرجال تصدم خالد أبو بكر (فيديو)

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن منطقة الشرق الأوسط قد تشتعل حال توسع الصراع بين الكيان الصهيوني والمقاومة الفلسطينية.

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مختار غباشي: مصر حائط صد أمام مخططات الصهاينة (فيديو)

قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إن كل النجوم العالميين الذين أدوا مشاهدا جريئة لديهم صيت ونجومية أكثر من الذين لم يؤدوا هذه النوعية من المشاهد، قائلة: "الجمهور يحب اللي ميقدرش يعمله في الحياة يشوفه في السينما والجمهور كده وكلنا كده انفصام في الشخصية".

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إيناس الدغيدي تدافع عن المشاهد الساخنة بالسينما: تحقق الشهرة والصيت (فيديو)

أكدت الدكتورة هبة السيد، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الاستثمار، تدشين أكبر مشروع تخزين للمنتجات الغذائية باستثمارات تصل إلى ملياري جنيه.

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التموين تكشف تفاصيل إنشاء 7 مستودعات لزيادة مخزون السلع بملياري جنيه (فيديو)