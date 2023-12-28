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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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التموين تكشف تفاصيل إنشاء 7 مستودعات لزيادة مخزون السلع بملياري جنيه (فيديو)

مستودعات لتخزين السلع
مستودعات لتخزين السلع

أكدت الدكتورة هبة السيد، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الاستثمار، تدشين أكبر مشروع تخزين للمنتجات الغذائية باستثمارات تصل إلى ملياري جنيه.

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وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم” الخميس،  أن المشروع جاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضحت أنه مشروع قومي لتوصيل المنتجات للمستهلك بسعر مناسب وجودة مناسبة وتوزيع جغرافي ملائم، بالإضافة إلى تخطيط استراتيجي بشكل أفضل وتوفير مخزون احتياطي أكبر من خلال إنشاء 7 مستودعات إقليمية لتخزين المنتجات لأطول وقت ممكن لتغطية الأزمات. 

التموين: المرحلة الأولى إنشاء 3 مستودعات

وأشارت معاون وزير التموين، إلى إنشاء إنشاء 3 مستودعات بالسويس والأقصر والفيوم ضمن المرحلة الأولى، وجرى وضع حجر الأساس لهم، وسيجري الانتهاء من أعمال الإنشاءات خلال 24 شهرا، موضحة أن المستودعات ستكون مميكنة وبأحدث الوسائل التكنولوجية.

وأشارت معاون وزير التموين، إلى تدشين أكبر مشروع قومي لإنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات الغذائية بمواصفات عالمية باستثمارات 1.5 مليار جنيه بالفيوم، موضحًا أن هذا المشروع أحد محاور البنية الأساسية التي تساعد على توصيل المنتجات للمستهلك بسعر مناسب وجودة مناسبة وتوزيع جغرافي ملائم. 

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