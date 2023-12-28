براحة يا حاجة.. آراء شمس الكويتية عن الرجال تصدم خالد أبو بكر (فيديو)

تطرقت الفنانة الكويتية شمس، تفاصيل وأسرار زواجها، مشيرة إلى أنها كانت في عمر الـ 17، منوهة إلى أنها تزوجت شخصية مهمة على مستوى العالم العربي والخليجي، واشترطت أن تغني، واعتبرت ذلك في بداية الأمر زواج مصلحة، ولكن جاء الحب بعد الزواج ورغم الانفصال فإن التواصل مستمر.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، : "مفيش رجل يقدر يقاومني، وعلاقتي بأزواجي السابقين مستمرة كعلاقة، مشيرة إلى أن العلاقة قبل الزواج حرية شخصية، وتبنى على نية صافية من قبل الأشخاص.

وتابعت: "توجد رجال تمليء العين، ولكن أواجه تطور سيء، مفيش رجل يقدر يقاوم معايا، العيب عندي، حيث أتحرك بسرعة"، ليعقب خالد أبو بكر، قائلًا: “بالراحة يا حاجة شمس فيه رجال تسد العين”.

وكشفت أن علاقتها لم تنتهي بأزواجها السابقين، معقبة :"علاقتي بطليقي الأول والثاني انتهت كزواج ولكن علاقتنا مستمرة، ولا يوجد أثر سيء، ونحن أصحاب، وشرطي الأول والأخير في الزوج أن يكون رجلًا".