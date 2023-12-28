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الخميس 28 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مجدي بدران يكشف سر أمان مصر صحيا رغم انتشار الأمراض عالميا (فيديو)

مباردة 100 مليون
مباردة 100 مليون صحة

أشاد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بالمبادرات الرئاسية الصحية، التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنها كانت نقلة حضارية فارقة في المجتمع المصري.

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بعد ظهوره في مصر.. أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN1

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خارج المستشفى.. الصحة تكشف الحالة الصحية للمصابين بمتحور كورونا الجديد

وكشف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، عن سر أمن مصر صحيا رغم انتشار الفيروسات في العالم، مضيفًا: “العالم في دهشة لماذا مصر آمنة صحيًا رغم انتشار الفيروسات في الدول العالمية، وذلك بفضل مبادرة 100 مليون صحة، والتوسع في تقديم الخدمات الصحية وجودة الإحالة”.

وأكد أن هذه المبادرات شملت جميع الفئات العمرية وصحة المرأة والجنين، ومحاربة الأمراض المزمنة والتي كانت سببًا في انتشار كورونا.

التوعية بعوامل خطر الأمراض لم يكن موجودا من قبل

وأشار إلى أن التوعية بعوامل الخطر بالأمراض القلبية لم يكن موجودًا من قبل، وكذلك إتاحة الخدمات الصحية حتى في ظل انتشار الأوبئة في العالم التطعيمات لم تتوقف في مصر على الرغم من توقفها في دول العالم.

وذكر أن الاهتمام بالقياسات من وزن وضغط وأكسجين حتى تجعل الإنسان حريصًا على صحته ويجب أن نشجع بعضنا على التفاعل مع جهود الدولة والارتقاء بالخدمات الصحية أصبح يميز المنظومة الصحية بمصر.

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