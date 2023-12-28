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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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شمس الكويتية: "أنا فيا جزء من الرجولة والرجل اللي أرجل مني حبيبي" (فيديو)

الفنانة الكويتية
الفنانة الكويتية شمس

تحدت الفنانة الكويتية شمس، الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، حول أسباب استضافتها، قائلة :"أنا هجيبلك أعلى ريتش النهارده".

وتحدثت خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، عن عام 2023، قائلة إنها :"سنة زي الزفت، على جميع المستويات، اقتصاديًا وسياسيًا، ولا أرى أشياء إيجابية، إلا أن الناس عرفت أن ما يدار في العالم ليس جميعه صحيح".

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وقالت :" نحن في عصر الدلو، وهو يبدأ في 2024 لمدة 2000 سنة، وهذا عصر التكنولوجيا"، منوهة إلى أن أصلها سعودي، لكن حياتها ودراستها في دولة الكويت، مشيرة إلى أن والدتها تتمتع بشخصية قوية، وتعبت كثيرًا معها في فترة مراهقتها حيث كانت شخصيتها "حقيرة للغاية"، بحد قولها.

وذكرت ، أن ذكائها كان مرتفع في الصغر، وكانت أسرتها تطلق عليها لقب "دكتورة"، ولكنها طالما كانت تحب "الموسيقى".

واوضحت أنها "تدلعت كثيرًا"، وكانت شخصيتها قوية من الصغر، وكانت حريصة على أن لا ترتكب الخطأ، وتحاول أن لا تعتذر، متابعة: “أنا في جزء من الرجولة بسبب عملي وأحب الرجل الذي يكون أرجل مني”.

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