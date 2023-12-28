الاحتلال يستهدف غزة بـ29 ألف قذيفة منها 45% ذخيرة غبية (فيديو)

كشف أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن موعد تغيير شكل الحرب في قطاع غزة، متوقعا أن تكون في منتصف يناير المقبل.

وقال خلال مداخلة هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن وزير الشئون الاستراتيجة الاسرائيلي يتواجد في واشنطن للتباحث حول كيفية تقليل عدد المدنيين الذين يسقطون في الحرب الصهيونية على غزة.

وأوضح أن موقف العالم تغير من الحرب على غزة إلا أمريكا الدولة الوحيدة الرافضة لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن المطروح الآن فقط هو الهدن التكتيكية وتقليل استهداف المدنيين.

وذكر أن اسرائيل أسرفت في استخدام الذخيرة الغبية والتي تصيب منزلا بالكامل مما يؤدي لسقوط الكثير من الشهداء، مشيرًا إلى أن إسرائيل استهلكت 29 ألف قذيفة منها 45% ذخيرة غبية مما كان سببًا في سقوط العديد من الشهداء.

وذكر أن إسرائيل توسع عملياتها من الشمال للوسط واليوم تجري عمليات كبيرة في خان يونس، وأمريكا اليوم تدعو لهدنة تكتيكية أو إنسانية وهي المفتاح الذي يمكن به تقليل استهداف المواطنين ومن ثم الوصول لحل الدولتين.

عشرات الشهداء في بيت حانون بغزة

استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، مساء الخميس، في قصف إسرائيلي استهدفهم في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت مجموعة من الأشخاص عند مدخل مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد خمسة على الأقل وجرح آخرين.

وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة ظهر اليوم الخميس فقد ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 20 مجزرة بحق عائلات بأكملها راح ضحيتها 210 شهداء و360 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال الدكتور أشرف القدرة المُتحدث باسم الوزارة، في إفادة صحفية، إن مُحصلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 21,320 شهيدًا و55,603 مصابين.