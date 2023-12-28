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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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د. وجدي زين الدين: الحوار الوطني ملف مهم في تأسيس حياة ديمقراطية قانونية (فيديو)

د. وجدي زين الدين،
د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

كشف د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أبرز الأحداث المهمة والفعالة التي شهدتها مصر في عام 2023، قائلًا إن الحوار الوطني هو بداية حقيقية لتأسيس دولة ديمقراطية قانونية.

ونوه زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الحوار الوطني تميز في جمع كل الفصائل والأحزاب والقوى والتيارات السياسية للتباحث حول مستقبل مصر ووضع الحلول لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية. 

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د. وجدي زين الدين: إعلان المبادرة المصرية لوقف حرب غزة للعالم “حركة مَعلمة دبلوماسية”

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د. وجدي زين الدين: مُخرجات الانتخابات الرئاسية بداية حقيقية لمسار ديمقراطي جديد (فيديو)

وأشار إلى أن الحوار الوطني سمح للجميع بالتحدث وطرح الآراء والأفكار من أجل الخروج بنتائج ومحددات تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، بالتشارك مع السلطة التنفيذية والتشريعية.

وشدد على أن الحوار الوطني أهم ملف ضمن ملفات الديمقراطية وانعكست نتائجه في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن المتحاورين حاولوا علاج مشكلة دستورية خاصة بمشاركة الفئات النسبية في الاستحقاقات الانتخابية.

 

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