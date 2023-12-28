د. وجدي زين الدين: مُخرجات الانتخابات الرئاسية بداية حقيقية لمسار ديمقراطي جديد (فيديو)

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن أبرز الأحداث التي شهدتها مصر في عام 2023 هو إجراء الانتخابات الرئاسية، وما يتبعها من تفعيل للحياة السياسية والحزبية داخل مصر، يؤكدها وجود 4 مرشحين في ظاهرة غير مسبوقة تشهدها البلاد.

وأضاف زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن مصر بدأت مسار ديمقراطي جديد الذي يرتكز على تفعيل المادة الخامسة من الدستور والتي تستوجب تفعيلًا للحياة السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة.

وأشار إلى أن الحدث الثاني الذي شغل اهتمام المصريين هو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمعاناة التي يعيشها سكانه الذي يتعرض لإبادة جماعية، ومحاولة بعض الدول إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر ومن الضفة الغربية إلى الأردن.

وعن أبرز حدث في الملف الاقتصادي، أكد رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أن مصر قطعت مسيرة طويلة نحو إنقاذ الاقتصاد وصارت على منوالها طوال الـ 10 سنوات الأخيرة من أجل تحقيق تنمية شاملة، منوهًا إلى أن اتفاق مصر مع بنك النقد الدولي أبرز حدث في 2023.

وتابع: “بالرغم من الصعوبات البالغة التي تواجهها مصر في الناحية الاقتصادية والتأثير على معيشة المواطنين إلا أنه يعتبر ملفًا كبيرًا لا يمكن لأحد إنجازه إلا الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل إجراء إصلاح حقيقي الذي ينتج عنه مشكلات مثل الارتفاع في الأسعار الذي يعتبر من مسبباته الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة وفيروس كورونا”.