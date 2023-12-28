روبوت بشري يساعد رواد الفضاء (فيديو)

توقع "شون عظيمي"، قائد فريق الروبوتات الماهرة في ناسا، أن الروبوتات البشرية ستفحص المعدات المعطلة خارج المركبة الفضائية وتنظف الألواح الشمسية في رحلاتها المستقبلية إلى الفضاء.

ولفت "عظيمي" إلى أن الروبوتات ستمكن رواد الفضاء من إعطاء الأولوية للاستكشاف والاكتشافات.

وعن استبدال الطواقم البشرية بالروبوتات، أوضح أن ناسا بهذه الطريقة تبعد البشر عن العمل الرتيب والخطير، لتمكينهم من التركيز على الأنشطة ذات المستوى الأعلى، لذلك تتعاون ناسا مع شركات الروبوتات مثل شركة أبترونيك في أوستن في ولاية تكساس، وذلك لمعرفة كيف يمكن أن تستفيد الروبوتات البشرية المتجهة إلى الفضاء في المستقبل من تلك المطورة للعمل على الأرض.

الروبوت فالكيري يشبه البشر

وتجري "ناسا" اختبارا على "فالكيري" الروبوت الأنثوي الشبيه بالبشر في مركز جونسون للفضاء في هيوستون في ولاية تكساس الأمريكية، ويصل طولها إلى 188 سنتيمترا، ووزنها إلى 136 كيلوجراما.

وتعد "فالكيري" التي سميت على اسم شخصية في الأساطير الإسكندنافية نموذجا جديرا بالاحترام قد يعمل في الفضاء بحسب "ناسا"، لأنه مصمم للعمل في بيئات متدهورة أو متضررة مثل المناطق التي ضربتها الكوارث الطبيعية.

أما عن الروبوت البشري فيشبه الإنسان وعادة ما يكون له جذع ورأس وذراعان وساقان، ويعتقد المهندسون إن الروبوتات البشرية ستتمكن باستخدام البرنامج المناسب من العمل مثل البشر، وستسخدم الأدوات والمعدات.