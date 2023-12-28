متظاهرون يقطعون الطريق لمطار لوس أنجلوس لدعم غزة (فيديو)

عرقل متظاهرون مؤيدون لغزة في الولايات المتحدة الأمريكية، حركة المرور خارج مطار لوس أنجلوس، للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأظهر فيديو نشرته قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الخميس، أغلاق المتظاهرون لمداخل المطار واحتجز المسافرين بينما ظلت الشرطة تراقبهم.

وزعمت الشرطة في بيان: "ألقى المتظاهرون ضابط شرطة على الأرض، واستخدموا حطام البناء وإشارات الطرق وأغصان الأشجار وكتل الخرسانة لعرقلة الطريق المؤدي إلى المطار بينما هاجموا المارة غير المتورطين في سياراتهم".

83 يوما على الحرب في غزة

وفي سياق متصل، قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إن معركة طوفان الأقصى وضعت كيان الاحتلال على طريق الزوال، و أعظم تحية عسكرية جهادية لا يمكن أن يستحقها أحد سوى شعبنا الصامد في غزة.

وأضاف أبو عبيدة: نعيش آلام وآمال شعبنا الفلسطيني بعد 83 يوما من طوفان الأقصى، ونقاتل منذ سنين للوصول إلى طوفان الأقصى من أجل شعبنا وأرضنا.

وأوضح: " قلنا للعالم إننا شعب يطلب الحق والحرية، وواصلنا الإعداد والقتال لأننا نعلم أن الحقوق لا تنتزع إلا انتزاعاً، ووجهنا للصهاينة ضربة القرن في السابع من أكتوبر".

ولفت إلى أنه :" استهدف أكثر من 825 آلية عسكرية منذ بدء العدوان على غزة، نفذ مجاهدونا عمليات خاصة بإعادة تفجير ذخائر الاحتلال بألياته وجنوده، واستهدفنا 3 مروحيات له".

مجاهدونا يسطرون ملحمة فريدة عبر استخدام كافة الوسائل المتاحة، واستهدفنا 3 مروحيات للعدو خلال اليومين الماضيين، فجرنا ذخائر العدو التي لم تنفجر بالعدو نفسه، ونشرنا الكثير من الصور التي توثق استهداف مجاهدينا لجنود العدو وآلياته وهذا غيض من فيض.

وأضاف أبو عبيدة، أنهم استهدفوا 3 مروحيات للعدو خلال اليومين الماضيين، مؤكدا أنه لا صفقات تبادل قبل وقف العدوان بشكل كامل

وأكد أبو عبيدة، أن غزة فضحت كل مؤسسات الكذب التي تحمل سيف حقوق الإنسان في مواجهة الشعوب المستضعفة، سيخرج شعبنا مرفوع الرأس مزهواً بالنصر، نحن مع شعبنا في نفس الخندق ونتقاسم معه لقمة الخبز وشربة الماء، العالم الرسمي موزع بين مجرم ظالم ومتفرج عاجز، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد.