الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا فصل الشتاء بالتقلبات المعتادة، مشيرة إلى أنه بداية من أمس شهدت البلاد تقلبات جوية أثرت فى معظم مناطق الجمهورية، وكانت محافظات البحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد دمياط الأكثر تعرضًا للأمطار الغزيرة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الأمطار التي شهدتها البلاد بداية من الأمس وحتى اليوم كانت بين متوسطة إلى غزيرة، موضحة أن الأمطار تكررت على مدار اليوم أكثر من مرة.

ولفتت إلى أنه لم تكن هناك مشاكل كبيرة في المحافظات بسبب الأمطار، وتم السيطرة عليها، وتم سحب المياه من الشوارع، والآن الأمور تسير بشكل طبيعي، منوهة إلى أن حالة سقوط الأمطار انتهت اليوم، والسحب تلاشت، وهناك هدوء واستقرارا في الساعات المقبلة.

وأشارت إلى أن غدًا ستكون هناك أمطارا في أماكن محدودة، وستكون متوسطة إلى خفيفة في رأس غارب والبحر الأحمر وعدة مناطق أخرى، موجهة النصائح لقائدي السيارات بتوخي الحذر في القيادة، ومتابعة النشرات الجوية بسبب وجود شبورة وضباب على الطرق السريعة والصحراوية.

وعن الشتاء هذا العام، قالت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: "متوقع أن تكون الأمطار شبيهة بالعام الماضي، وفصل الشتاء لن نشهد مشاكل".