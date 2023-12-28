ثورة غضب تتملك تجار الذهب والشعبة تتخذ إجراء لإيقاف جنون الارتفاعات.. فيديو

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب، إن ما حدث من ارتفاع في أسعار الذهب منذ ثلاثة أيام ماضية لم يحدث في سوق الذهب المصري طوال تاريخه مع العلم أن السوق العالمي مستقر في الأسعار بين 2050 دولار إلى 2060 دولارا.

وأضاف، إمبابي، خلال حواره، مع الإعلامي أحمد مصطفى، ببرنامج "باب العاصمة" المذاع عبر شاشة قناة ten، أن صعود سعر جرام الذهب إلى 3 آلاف جنيه كان مخيفا ومرعبا للغاية ودون أي مبرر وأصبح يرتفع كل يوم بشكل مرعب دون أي أسباب، مشيرا إلى أن الشعبة بدأت تتحرك نحو نشر قائمة أسعار ووقف تام عن نشر الأسعار للذهب التي تزيد كل يوم دون مبرر.



وتابع: “تجار الذهب فى الصاغة وتجار الجملة والقطاعى اوقفوا التعامل تماما لوقف زيادة الأسعار للذهب بشكل مخيف ووقف البيع والشراء بأسعار غير منطقية”، مردفًا: "بدأنا ننصح التجار بعدم التعامل لعدم الخسارة الكبيرة فى حالات الشراء أو البيع فى ظل تحرك أسعار الذهب كل يوم بشكل كبير دون أي سبب في ظل حالة الجمود للسوق العالمي للذهب".



وشدد عضو شعبة الذهب، على أن سوق الذهب يشهد حالة من الغضب بين التجار والمتعاملين نتيجة الارتفاعات والتراجعات الحادة غير المبررة، التي تعرضهم لخسائر كبيرة، مشيرا إلى أن أسعار الذهب تراجعت بنحو 200 جنيه منذ ارتفاعها خلال تعاملات يوم الإثنين الماضي، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 لمستوى 3350 جنيها، تحت غطاء العرض والطلب، ما يشير إلى وجود عمليات طلب وهمي على الذهب.