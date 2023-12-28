د. وجدي زين الدين: إعلان المبادرة المصرية لوقف حرب غزة للعالم “حركة مَعلمة دبلوماسية”

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن ترديد البعض أن عام 2024 سيكون أسوأ اقتصاديًا على مصر من العام الحالي كلام غير واقعي وبعيد عن الحقيقة والتحليلات العلمية.

وأكد زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن عام 2024 سيأتي بالبشائر، وسيكون هناك تثبيتًا للأسعار انطلاقًا من خطط الدولة الموضوعة لمواجهة الأزمات، منوهًا إلى أن التجار الجشعين وفوضى الأسواق يتسببان في غلاء المعيشة، والحكومة ستضع حلولًا لإيقافهما، مطالبًا الدولة المصرية بأن تكون لها اليد العليا في الرقابة على الأسواق.

وعن مساعي الدبلوماسية المصرية لإيقاف العدوان على غزة، أشاد رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، بإعلان مصر للمبادرة التي طرحتها لوقف الصراع، معقبًا: “حركة معلمة وضعت أطراف الصراع ومن ورائهم في خانة اليك”، مشددًا على أن رؤية مصر تجاه تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة ثاقبة ويأخذ بها العالم بأسره.