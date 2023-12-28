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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مختار غباشي: مصر حائط صد أمام مخططات الصهاينة (فيديو)

تهجير غزة
تهجير غزة

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن منطقة الشرق الأوسط قد تشتعل حال توسع الصراع بين الكيان الصهيوني والمقاومة الفلسطينية.

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قيادي بحركة فتح يكشف الوضع المأساوي في غزة ويحذر من مجاعة (فيديو)

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متظاهرون يقطعون الطريق لمطار لوس أنجلوس لدعم غزة (فيديو)

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن إصرار الكيان الصهيوني على تهجير الفلسطينيين بشكل قسري يجعل المنطقة على صفيح ساخن.

وأوضح ان الحديث عن تهجير سكان غزة بشكل طوعي أمر مرفوض مصريا وأردنيا ويهدد استقرار المنقطة، مؤكدا ضرورة إيقاف كامل لإطلاق النار في غزة وبعدها نبدأ الحديث عن تبادل الأسري وحل هذه القضية.

وأشار إلى أمريكا والغرب أدركوا أنه لا مناص من وضع حل جذري للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن مصر تقف حائط صد أمام رغبة إسرائيل في تهجير سكان غزة.

إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية في غزة

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام، إسقاط طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخبارتية للعدو الإسرائيلي، شمال منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة .

على جانب آخر، دعت المقاومة الفلسطينية، التجار وأصحاب المحال داخل البلدة القديمة ومحيطها وفي شارع الباشا ورأس العين، بمسح تسجيلات الكاميرات وعدم تشغيلها على الإنترنت في ساعات الليل.

 وأضافت المقاومة، أن جنود الاحتلال يخترقون الكاميرات من خلال الإنترنت للتعرف على شخصيات وتحركات المجاهدين خلال عملياتهم ضد جنود الاحتلال.

 وأكدت أهمية حذف جميع تسجيلات الكاميرات بشكل يومي والالتزام بما ورد، وذلك حرصًا على سلامة المجاهدين.

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