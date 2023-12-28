هجوم بالطعن في القدس وإصابة إسرائيليين

أصيب اثنين إسرائيليين في هجوم بالطعن عند حاجز أمني قرب القدس، وفق نبأ عاجل لقناة "العربية" اليوم الخميس.

وفي سياق متصل آخر، استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، مساء الخميس، في قصف إسرائيلي استهدفهم في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

غارات على بيت حانون

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت مجموعة من الأشخاص عند مدخل مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد خمسة على الأقل وجرح آخرين.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة ظهر اليوم الخميس، إن الاحتلال ارتكب 20 مجزرة بحق عائلات بأكملها راح ضحيتها 210 شهداء و360 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.