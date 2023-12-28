قيادي بحركة فتح يكشف الوضع المأساوي في غزة ويحذر من مجاعة (فيديو)

كشف الدكتور ماهر صافي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، الوضع المأساوي لسكان قطاع غزة بعد دخول الحرب الصهيونية في يومها الـ83.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، الخميس، إن 40% من سكان غزة يعيشون في مجاعة حقيقية وهناك نقص في المواد الغذائية وانتشار الأمراض، في عمل ممنهج لتهجيرهم عن أراضيهم.

وأضاف أن طائرات الاحتلال تسقط منشورات تطالب سكان قطاع غزة بالتوجه نحو الجنوب هي محاولة من الكيان الصهيوني للضغط على مصر باستقبال سكان غزة، موضحًا أن قصف المنشآت التابعة لمنظمة الأونروا انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني.

الاحتلال يقتل البشر ويدمر الحجر في غزة

وأوضح أن هناك استهداف ملحوظ من الاحتلال بشأن قتل موظفي أونروا الذي بلغ عددهم 144، وهذا لم يحدث في تاريخ الأمم المتحدة أن يقتل هذا العدد في أي حرب على مستوى العالم.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تدمير البنية الأساسية في قطاع غزة منذ بداية العدوان، ويرفع شعار قتل البشر وتدمير الحجر.