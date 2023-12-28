هل يصل سعر جرام الذهب إلى 4000 جنيه.. عضو بالشعب يجيب

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب في مصر سوف تصل إلى 4000 جنيه للجرام، مشيرًا إلى أن هناك شقين لارتفاع الأسعار للذهب، الشق الأول نحن نتحدث عن تحركات عالمية في سوق غير مستقر، حيث إن أي أحداث مثل الحروب ترتفع أسعار الذهب بشكل تلقائي.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مصطفى، ببرنامج "باب العاصمة" المذاع عبر شاشة قناة ten، أن أوقية الذهب أصبح سعرها فوق الـ 2000 جنيه بشكل ثابت وبالتالي لن يتحرك السعر للأوقية تحت هذا الرقم ولكن الأسعار ستكون فوق ال 2000 جنيه، رغم نزول أسعار الذهب الفترة الماضية إلى 2050.



وأشار عضو شعبة الذهب، إلى أن الشق الثاني أنة عندما قام البنك الفيدرالي برفع الفائدة للدولار عزفت الناس عن الاستثمار في ألهب واتجه إلى الدولار، والفترة الماضية ألمح البنك الفيدرالي بعدم رفع الفائدة مرة أخرى لانت بدأ يكبح التضخم ومعنى ذلك أن الناس ستذهب إلى الاستثمار في الذهب في حالة رفع الفائدة أو تقليلها وبالتالي سنرى سعر الأوقية أعلى من 2000 جنيه بكثير.



وتابع: "المواطنين في السوق المحلي أيقنت أن الاستثمار في الذهب أفضل بكثير من الاستثمار في الشهادات الاستثمارية في البنوك لأنها رأت ارتفاع الذهب المستمر كل فترة من الفترات وبدأت تتجه إلى الاستثمار في الذهب وسحب أموالها من البنوك وتغيير اتجاه الاستثمار من شهادات الاستثمار في البنوك إلى الاستثمار في الذهب والمقارنات تتجه نحو الذهب".



ولفت، إلى أن الاستثمار في العقارات مربح للغاية ولكن جميع المواطنين لم يمتلكوا أموالا كثيرة لشراء العقارات والاستثمار فيها إلا فئة معينة، وبالتالي أصحاب الأموال البسيطة تتجه نحو الاستثمار في الذهب وهم كثيرون، وبالتالي سرعة البيع والشراء والاستثمار في الذهب أعلى وأربح من الاستثمار في العقارات، ما يحدث ضغط كبير للغاية على السوق المحلي مما يزيد الطلب على الذهب محليا ونرى مستويات الـ 3000 جنيه أو الـ4000 جنيه للذهب.

السعر العادل للذهب

من جهته قال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات، إن سعر الذهب الآن يتحدد لحظيا كل دقيقة، لأن كل لحظة بسعر مختلف، مشيرا إلى أن هناك ارتفاع لأسعار الذهب بالبورصات العالمية، وهذا يؤثر على سعره محليا.

وأضاف، أن سعر الذهب الحالي غير مسبوق، وكسر الرقم القياسي لسعر الذهب مع نهاية العام الماضي، وهذا نتيجة تثبيت الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، وانخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، ولجوء المستثمرين إلى وضع أموالهم في الذهب. وأشار إلى أن السوق المحلي أيضًا كان هناك نقص في المعروض من خام الذهب، ووجود حالة من الطلب الكثيف على الذهب، وهذا أيضًا أدى لارتفاع سعر الذهب محليا، لأن الأمر عرض وطلب.

وأكد إيهاب واصف، أن السعر الحالي للذهب غير عادل حتى بعد انخفاضه على مدار أمس واليوم، متابعا: "أرى أن السعر العادل للذهب أقل من الحالي 150 جنيه".