نشرة التوك شو.. فضح مخطط صهيوني في سيناء وسبب ارتفاع الذهب

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

حذر عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، من سيناريو تهجير سكان غزة خلال الأيام القادمة.

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حركة فتح تحذر من تنفيذ مخطط تهجير غزة خلال أيام (فيديو)

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن سعر الأونصة سجل 2071 دولارا، وهو أعلى رقم وصل له عالميا منذ أغسطس 2020.

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شعبة الذهب تكشف سبب ارتفاع الأسعار القياسي (فيديو)

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إنه منذ بداية صباح أمس الجمعة، بدأ القصف بضراوة شديدة وحالة من العربدة الإسرائيلية غير المسبوقة.

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محمد عبود: إسرائيل فشلت في غزة وجيش الاحتلال فقد هيبته (فيديو)

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اعتراض طائرة تابعة لحاملة الطائرات “أيزنهاور”، مسيرة إيرانية اقتربت منها، بشكل غير آمن، فوق مياه الخليج العربي، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

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أمريكا: اعتراض مسيرة إيرانية فوق مياه الخليج

فضح الإعلامي أحمد موسى، مخطط إسرائيل حول سيناء، قائلا إن هناك وثائق بريطانية تكشف مخطط إسرائيل حول سيناء، وذلك لإنشاء عازلة تشمل غزة وسيناء وتيران وصنافير بعد أزمة السويس في عام 1956.

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تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، في تل أبيب، احتجاجا على استئناف جيش الاحتلال القصف على قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

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مظاهرات في تل أبيب احتجاجًا على استئناف حرب إسرائيل على غزة

استدعى بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، فريق الموساد من قطر بعد ساعات من توجهه إلى الدوحة لبحث الهدنة، فيما قال مكتب نتنياهو إن هناك جمودا عند حماس، وإنها لم تف بالتزاماتها بإطلاق سراح جميع الأطفال والنساء.

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فشل استئناف الهدنة في غزة والموساد الإسرائيلي يغادر قطر (فيديو)

تحدث د. محمد عبدالمعطي، عميد معهد الأورام، عن تنظيم المعهد المؤتمر السنوي تحت عنوان "صياغة مستقبل الأورام في مصر"، والذي شارك به أكثر من 2000 استاذ وعالم مصري وعربي وأجنبي في 50 جلسة علمية.

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عميد معهد الأورام: مرضى السرطان الأكثر حظًا في مصر

زودت الولايات المتحدة، الاحتلال الإسرائيلي بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات وعشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى، وذلك لاستخدامها ضد حركة "حماس" في غزة.

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100 قنبلة أمريكية خارقة للتحصينات تساعد إسرائيل في إبادة سكان غزة (فيديو)

أكد شريف الطاهر، سفير مصر في كوت ديفوار، أن اللجنة الانتخابية فتحت أبوابها منذ حدود الساعة 9 صباحًا، وشهدت العملية الانتخابية أمس إقبالًا لا بأس به من المواطنين المصريين في كوت ديفوار.

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سفير مصر في كوت ديفوار: إقبال كثيف في اليوم الثاني للانتخابات

شهدت مقار لجان الانتخابات في المملكة السعودية لليوم الثاني، إقبال أعداد كبيرة الكبير من الجالية المصرية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأولى من اليوم الثاني.

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مظاهر احتفالية للجالية المصرية في السعودية بمقار لجان انتخابات الرئاسة (فيديو)

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية وأي حل سياسي يجب أن يكون شاملا القطاع، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم السبت.

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رئيس فلسطين: لن نستسلم أو نسمح بتكرار النكبة

كشف كريم شريف، سفير مصر في الدنمارك، عن سير العملية الانتخابية لليوم الثاني، موجهًا الشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات والقائمين عليها للتنسيق المستمر وتيسير الإجراءات للمصريين المقيمين بالخارج للإدلاء بأصواتهم.

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سفيرنا مصر بالدنمارك: شخص من ذوي الهمم أول ناخب أدلى بصوته اليوم

قال سلطان الجابر، رئيس مؤتمر المناخ "COP 28"، إن 123 دولة أبدت استعدادها للتوقيع على "إعلان الإمارات للمناخ والصحة" لافتا إلى أن رئاسة المؤتمر أعدت "إعلان الإمارات للمناخ والصحة" بالشراكة مع مجموعة دول داعمة تشمل البرازيل ومصر وفيجي وألمانيا وكينيا ومالاوي وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة، ودولًا أخرى.

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سلطان الجابر: 123 دولة أبدت استعدادها لتوقيع إعلان الإمارات للمناخ والصحة

أكد عمر حشيش، ممثل الجالية المصرية في فرنسا، أن المصريين بالخارج “أجساد تنبض بقلب الوطن الأم”، وهو ما بدى واضحًا في الإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية 2024.

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ممثل الجالية المصرية في فرنسا: العائلات شاركت في الانتخابات بالكامل

حذر عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، من سيناريو تهجير سكان غزة خلال الأيام القادمة.

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حركة فتح تحذر من تنفيذ مخطط تهجير غزة خلال أيام (فيديو)

أشاد أبناء الجالية المصرية في تونس بالإجراءات المتخذة لتسهيل التصويت، باليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.

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أبناء الجالية المصرية في تونس يشيدون بالإجراءات المتخذة لتسهيل التصويت (شاهد)