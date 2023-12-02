أمريكا: اعتراض مسيرة إيرانية فوق مياه الخليج

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اعتراض طائرة تابعة لحاملة الطائرات “أيزنهاور”، مسيرة إيرانية اقتربت منها، بشكل غير آمن، فوق مياه الخليج العربي، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إنها ستظل تبحر في أي مكان طالما يسمح لها القانون الدولي بذلك.

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، الشهر الماضي وصول أسطول حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت أيزنهاور" إلى الشرق الأوسط كجزء من زيادة التمركز الإقليمي.

سبق وأن أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون، حاملة الطائرات جيرالد فورد أوائل أكتوبر الماضي، مع اساطيلها المرافقة من القطع البحرية المختلفة، إلى جانب إيفاد عدد من الخبراء العسكريين وعناصر من قوات "دلتا" الخاصة؛ لمساعدة جيش الاحتلال في حربه ضد المقاومة الفلسطينية، إضافة إلى نشر أنظمة دفاع جوي من طراز "ثاد" و"باتريوت".

طائرة إيرانية رصدت حاملة الطائرات الأمريكية

وكشفت القوات البحرية الايرانية، عن مشاهد لقيام طائرة ايرانية بدون طيار، رصدت حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" والتي تستقر في خليج عدن وبحر عمان، وذلك بعد أيام من تأكيد قائد السلاح البحري في الحرس الثوري الإيراني، "علي رضا تنكسيري"، أن "المسيرات الإيرانية حلقت فوق رؤوسهم ورصدتهم، ووجهنا إنذاراً مباشراً، للأسطول الأمريكي.

ونشرت مشهد السطح العلوي لحاملة الطائرات الأمريكية، مع مشاهد للطائرات في وضعية الاصطفاف وأخرى في وضعية الاستعداد، بالإضافة إلى مروحية كانت في وضعية هبوط على متن حاملة الطائرات.