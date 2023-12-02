عميد معهد الأورام: مرضى السرطان الأكثر حظًا في مصر

تحدث د. محمد عبدالمعطي، عميد معهد الأورام، عن تنظيم المعهد المؤتمر السنوي تحت عنوان "صياغة مستقبل الأورام في مصر"، والذي شارك به أكثر من 2000 استاذ وعالم مصري وعربي وأجنبي في 50 جلسة علمية.

تعليق عميد معهد الأورام

وأشار إلى أن معهد الأورام من الأماكن الرائدة على مستوى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط ويعالج ما يقارب ربع عدد مرضى السرطان في مصر، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وشدد عميد معهد الأورام، على أن "صياغة مستقبل الأورام في مصر" تتم من خلال محورين، أولهما توفير العلاجات الحديثة للمرضى وهو ما يسمى العلاج المفصل، أي أنه يكون هناك علاج لكل ورم وعلاج موجه لكل مرضى على حدى.

وأوضح أن هناك ثورة علمية حدثت على مستوى العالم في اكتشاف الجينات والتغيرات البيولوجية التي تحدث في جميع أنواع الأورام، مشددًا على أن هناك علاجات حديثة توجه للمرضى بدون أن تضر الأنسجة الطبيعية وأعراضها الطبيعية أقل وفعاليتها أعلى، مؤكدًا أن مريض الأورام رغم أنه تعرض للإصابة بمرض خطير لكن مرضى السرطان الأكثر حظًا في مصر في تلقى العلاج، حيث إنه يتلقى العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وأضاف أنه طبقًا للإحصائيات المصرية وللإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية هناك 135 ألف مريض جديد للسرطان في السنه، وبالإضافة إلى مرضى السرطان من العام الماضي يصل أعدادهم لربع مليون مريض، مشددًا على أن أسباب هذه الزيادة في عدد الإصابات زيادة عدد السكان وانتشار مسببات السرطان ومن أهمها انتشار التدخين بين الرجال والنساء.