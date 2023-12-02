100 قنبلة أمريكية خارقة للتحصينات تساعد إسرائيل في إبادة سكان غزة (فيديو)

زودت الولايات المتحدة، الاحتلال الإسرائيلي بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات وعشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى، وذلك لاستخدامها ضد حركة "حماس" في غزة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير، عن مسئولين أمريكيين أنه تم تزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات برأس حربي من نوع "بي إل بو-109" مصمم لاختراق الخرسانة قبل أن ينفجر.

وقال التقرير إن الإمدادات العسكرية الأمريكية التي بدأت بعد وقت قصير من هجوم "حماس" شملت 15 ألف قنبلة و57 ألف قذيفة مدفعية، وإن العملية لا تزال مستمرة، وبحسب "وول ستريت" فإن من بين الذخائر التي نقلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل أكثر من 5آلاف قنبلة غير موجهة من طراز MK82، وأكثر من 5400 قنبلة ذات رؤؤس حربية من طراز MK84 تزن الواحدة منها نحو 900 كيلوجرام، وحوالي ألف قنبلة ذات قطر صغير من طراز GBU-39 التي تحول القنابل غير الموجهة إلى قنابل موجهة "ذكية".

اعتقد مسئولون أمريكيون أن إسرائيل استخدمت قنبلة قدمتها أمريكا بحمولة كبيرة في واحدة من أكثر الضربات دموية في الحرب بأكملها، وهو الهجوم الذي أدى إلى تسوية مبنى سكني في مخيم "جباليا" للاجئين في غزة بالأرض، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، فيما قالت إسرائيل إن تلك الغارة قتلت أحد قادة "حماس".

الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

واصلت اليوم إسرائيل والولايات المتحدة إبادة الشعب الفلسطينى لإجباره على التهجير من أرضه لليوم الـ57 بعشرات القنابل المحرمة دوليا بينها الفسفور الأبيض على قطاع غزة، ولم تسلم حتى مدارس الأمم المتحدة التى تؤوى عشرات الآلاف من النازحين من القصف، فيما بلغ عدد المجازر 1400 مجزرة ارتقى خلالها الآلاف ما بين شهيد ومصاب ومفقود تحت الركام فى ظروف قاسية يمر بها القطاع.

يأتى ذلك فيما كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن أنه لا يزال 136 شخصا رهائن لدى حماس وفصائل أخرى فى غزة، وقالت الصحيفة إن 125 إسرائيليا بين الرهائن المتبقين، فضلا عن 11 أجنبيا منهم 8 تايلانديين. والرهائن، وفقا لـ«تايمز أوف إسرائيل»، هم 114 رجلا و20 امرأة وطفلان.

واستهدفت الغارات العنيفة محيط مدرسة الفاخورة غرب مخيم جباليا، كما ركزت سلسلة غارات صهيونية على بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، فضلاً عن غارات على مدينة خان يونس ودير البلح جنوب القطاع، وأسقطت عشرات القنابل المضيئة فى سماء غزة.