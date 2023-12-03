محمد عبود: إسرائيل فشلت في غزة وجيش الاحتلال فقد هيبته (فيديو)

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إنه منذ بداية صباح أمس الجمعة، بدأ القصف بضراوة شديدة وحالة من العربدة الإسرائيلية غير المسبوقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن إسرائيل تواجه مشكلة مع قطاع غزة، موضحًا أن لعنة غزة لم تمكنها على مدار 57 يوما من استرداد هيبتها بعد فقدانها يوم 7 أكتوبر.

وأشار إلى أن ذلك ادى إلى حالة من الغضب في الشارع الإسرائيلي الذي وعده بنيامين نتنياهو بالقضاء على "حماس"، وما يراه الشارع الإسرائيلي أن الحركة ما زالت ترفع رأسها في قطاع غزة.

الاحتلال فقد هيبته

وأشار عبود إلى أن الإسرائيليين شعر أن جيش الاحتلال فقد هيبته وفشل في مواجهة المقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن الحكومة ليس لديها خطة حقيقية لليوم التالي في قطاع غزة، وأصبح المطلوب عودة جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة بالتقاط صورة تبين الانتصار.

وأكد أن المطلوب الآن لدى إسرائيل هو اغتيال عدد من قيادات المقاومة الفلسطينية مثل يحيى السنوار ومحمد أبو ضيف، لكن أقل من ذلك يصبح هزيمة وفشل كبير، لافتا إلى أن الحل الثاني لدى الإسرائيليين أن يعاقب الفلسطينيين عن طريق احتلال شريط من قطاع غزة يبلغ 2 كيلومتر بحيث يكون منطقة عازلة للعمق الإسرائيلي يستطيع فيها الإسرائيليون حماية العمق الإسرائيلي.