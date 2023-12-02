نشرة التوك شو.. ملحمة للمصريين بالخارج حول العالم في الانتخابات الرئاسية

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أكد الدكتور عماد عزيز، منسق حملة مواطن بالسعودية، أن الجالية المصرية في الخارج وبالتحديد في المملكة العربية، تستعد للانتخابات الرئاسية 2024 منذ عدة أشهر.

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الجالية المصرية بالسعودية: مستعدون لانتخابات الرئاسة منذ أشهر (شاهد)



يواصل المصريون بالخارج التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023.

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إقبال واسع من المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية (شاهد)



عرضت فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد حرص الجالية المصرية في البحرين على المشاركة بملحمة وطنية في الانتخابات الرئاسية 2024.

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الجالية المصرية بالبحرين.. ملحمة وطنية في الانتخابات الرئاسية (شاهد)



عرضت فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد توافد عدد من المصريين المقيمين في قطر إلى السفارة المصرية في العاصمة الدوحة للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

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المصريون بقطر يتوافدون على مقر السفارة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية (شاهد)



أبدت الدكتورة داليا البيلي، ممثل الجالية المصرية في الكويت، سعادتها بإقبال المصريين في الكويت على التصويت بالانتخابات الرئاسية بكثافة خلال اليوم الأول لعملية الاقتراع

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ممثل الجالية المصرية بالكويت: اليوم كان عرسًا انتخابيًا في حب مصر



أعرب الفنان أشرف عبدالباقي، خلال ادلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية في الرياض عن سعادته؛ بسبب حرص الجالية المصرية في السعودية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

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أشرف عبدالباقي من الرياض: سعيد بمشاركة الجالية المصرية في السعودية بالانتخابات (فيديو)



عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد تواجد عدد كبير من الجالية المصرية في العاصمة الأردنية عمان، أمام وداخل اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، فى أول أيام تصويت المصريين في الخارج.

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سعادة المصريين بالأردن في أول أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية (شاهد)



قال السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، إن التنسيق بشأن الانتخابات الرئاسية يتم على مدار الساعة، ويوجد خط ساخن مع وزارة الخارجية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وأيضا اتصالات مع وزارة الهجرة في الحالات التي تحتاج استفسار.

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سفير مصر بإيطاليا: عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية تتم بالطريقة المثلى (فيديو)



قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن الإصلاح السياسي في مصر هو المقدمة والقاطرة ، ولا صلاح اقتصادي بدون إصلاح سياسي.

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قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن ما حدث في 7 أكتوبر مقاومة مسلحة مشروعة وهذا حق للفلسطينيين.

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د.عبدالسند يمامة: 7 أكتوبر مقاومة مشروعة.. وأرفض مقترح دولة فلسطينية منزوعة السلاح



قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إنه تربى على المسئولية منذ دخوله حزب الوفد، معقبا: "أعلم أنني في كل خطواتي جاد، وأتحرى الحلال في الرزق"

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د. عبد السند يمامة: ترشحي للانتخابات الرئاسية هدفه إنقاذ مصر.. وتربيت على المسئولية بالوفد



قال الدكتورعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن المشهد الحالي للانتخابات الرئاسية يعتبر علامة إيجابية للنظام السياسي الحالي.

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د.عبدالسند يمامة: المشهد الحالي للانتخابات الرئاسية علامة إيجابية للنظام السياسي الحالي (فيديو)

