سفير مصر في كوت ديفوار: إقبال كثيف في اليوم الثاني للانتخابات

أكد شريف الطاهر، سفير مصر في كوت ديفوار، أن اللجنة الانتخابية فتحت أبوابها منذ حدود الساعة 9 صباحًا، وشهدت العملية الانتخابية أمس إقبالًا لا بأس به من المواطنين المصريين في كوت ديفوار.

تعليق سفير مصر في كوت ديفوار على سير العملية الانتخابية

ووجه سفير مصر في كوت ديفوار، الشكر لفريق الدعم في الهيئة الوطنية للانتخابات، على مساهمته في تيسير العملية الانتخابية، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو كونفرانس عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن الإقبال كان كبير أمس الجمعة، خاصة أن يوم الجمعة يوم عمل في الدولة، إلا أن هناك حرصًا من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، وزادت الأعداد في الفترة المسائية.

وأشار الطاهر إلى أن اليوم الثاني من العملية الانتخابية استقبلت اللجنة أعدادا أكبر بكثير من أمس، خاصة أن العديد من المواطنين جاؤوا من مدن أخرى، والعملية الانتخابية تسير بيسر والهيئة الوطنية للانتخابات تحل المعوقات كلها على مدار الساعة.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها،

د. عبدالسند يمامة يخوض سباق الانتخابات:

يتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

ويصوت امصريون في الخارج ضمن جدول زمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة، وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

ويحق لكل مصرى متواجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، التي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.