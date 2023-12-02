رئيس فلسطين: لن نستسلم أو نسمح بتكرار النكبة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية وأي حل سياسي يجب أن يكون شاملا القطاع، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم السبت.

وقال الرئيس الفلسطيني: “لن نستسلم أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي ولن نسمح بتكرار النكبة”.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي اليوم مجزرة سقط بها ما يزيد على 100 شهيد في مخيم "جباليا" بشمال قطاع غزة.

استشهاد 139 فلسطينيا وإصابة 652 آخر اليوم

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت عشرات المجازر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عقب انتهاء الهدنة، راح ضحيتها 139 شهيدا و652 جريحا.

وأضاف القدرة، أن قوات الاحتلال لا تزال توسع دائرة الاستهداف في كل مناطق قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، لافتا إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم إلى 15 ألفا و207 شهداء، وإصابة 40 ألفا و652 مواطنا بجراح مختلفة.

وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يركز عدوانه على المدنيين العزل، وأن حوالي 70% من الضحايا كانوا من الأطفال والنساء، إلى جانب الانتهاكات بحق المنظومة الصحية والطواقم الطبية التي أدت إلى استشهاد 280 كادرا صحيا وجرح المئات من الطواقم الصحية في مختلف مناطق قطاع غزة، إضافة إلى أنه لا يزال هناك 31 كادرا صحيا معتقلا في ظل ظروف إنسانية قاسية.