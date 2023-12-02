مظاهرات في تل أبيب احتجاجًا على استئناف حرب إسرائيل على غزة

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، في تل أبيب، احتجاجا على استئناف جيش الاحتلال القصف على قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وانتهت الهدنة الجمعة واستأنف الاحتلال هجومه على غزة، فيما استدعى بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، فريق الموساد من قطر بعد ساعات من توجهه إلى الدوحة لبحث الهدنة، فيما قال مكتب نتنياهو إن هناك جمودا عند حماس، وإنها لم تف بالتزاماتها بإطلاق سراح جميع الأطفال والنساء.

إسرائيل تواصل هجومها على قطاع غزة

واصلت اليوم إسرائيل والولايات المتحدة إبادة الشعب الفلسطينى لإجباره على التهجير من أرضه لليوم الـ57 بعشرات القنابل المحرمة دوليا بينها الفسفور الأبيض على قطاع غزة، ولم تسلم حتى مدارس الأمم المتحدة التى تؤوى عشرات الآلاف من النازحين من القصف، فيما بلغ عدد المجازر 1400 مجزرة ارتقى خلالها الآلاف ما بين شهيد ومصاب ومفقود تحت الركام فى ظروف قاسية يمر بها القطاع.

يأتى ذلك فيما كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن أنه لا يزال 136 شخصا رهائن لدى حماس وفصائل أخرى فى غزة، وقالت الصحيفة إن 125 إسرائيليا بين الرهائن المتبقين، فضلا عن 11 أجنبيا منهم 8 تايلانديين. والرهائن، وفقا لـ«تايمز أوف إسرائيل»، هم 114 رجلا و20 امرأة وطفلان.

واستهدفت الغارات العنيفة محيط مدرسة الفاخورة غرب مخيم جباليا، كما ركزت سلسلة غارات صهيونية على بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، فضلاً عن غارات على مدينة خان يونس ودير البلح جنوب القطاع، وأسقطت عشرات القنابل المضيئة فى سماء غزة.

وأعلن الاحتلال الصهيونى مهاجمة 400 هدف فى قطاع غزة، بينها أكثر من 50 هدفاً فى خان يونس، مؤكداً مشاركة قوات جوية وبحرية وبرية فى الضربات، وزعم استهداف قواته عناصر وبنى تحتية تابعة لحماس فى منطقة بيت لاهيا، وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن الحرب على غزة لم تنته بعد، وسيواصل العمليات فى المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الحرب مستمرة حتى القضاء على الفصائل، وتنفذ المقاومة الفلسطينية ضربات صاروخية على المستعمرات الصهيوينة بالداخل الفلسطينى المحتل ردا على استهداف المدنيين فى القطاع.