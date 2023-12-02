فشل استئناف الهدنة في غزة والموساد الإسرائيلي يغادر قطر (فيديو)

استدعى بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، فريق الموساد من قطر بعد ساعات من توجهه إلى الدوحة لبحث الهدنة، فيما قال مكتب نتنياهو إن هناك جمودا عند حماس، وإنها لم تف بالتزاماتها بإطلاق سراح جميع الأطفال والنساء.

وقالت "حماس" في المقابل إن إسرائيل طلبت سراح المجندات الإسرائيليات، وإنها سلمت كل ما لديها من النساء والأطفال، وما بقي هم جنود ورجال خدموا في الجيش.

وتوجه فريق من الموساد الإسرائيلي للدوحة، في وقت سابق اليوم، لعقد مباحثات مع الوسطاء القطريين حول هدنة أخرى في غزة، وركزت المباحثات على احتمال إطلاق فئات جديدة من الأسرى الإسرائيليين بخلاف النساء والأطفال، ومعايير جديدة للهدنة، وذلك حسب ما نقلت "رويترز" عن مسئولين.

إدانة قطرية لاسئناف الهجوم على غزة

والجمعة، أعربت قطر عن "أسفها الشديد لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إثر انتهاء الهدنة، من دون التوصل إلى اتفاق على تمديدها".

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن "المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مستمرة بهدف العودة إلى حالة الهدنة".

وتابع البيان: "توضح الوزارة أن دولة قطر ملتزمة مع كافة شركائها في الوساطة باستمرار الجهود التي أدت إلى الهدنة الإنسانية، ولن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم للعودة إلى التهدئة".

وشددت الوزارة على أن "استمرار القصف على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وتدعو في هذا السياق المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لوقف القتال".

وجددت "إدانة دولة قطر لكل أشكال استهداف المدنيين، وممارسة العقاب الجماعي، ومحاولات التهجير والنزوح القسري لمواطني قطاع غزة المحاصرين، ومطالبتها بالتوقف الفوري لإطلاق النار وضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية بصورة مستمرة ومن دون عوائق، بما يلبي الاحتياجات الفعلية لسكان القطاع".