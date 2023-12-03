شعبة الذهب تكشف سبب ارتفاع الأسعار القياسي (فيديو)

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن سعر الأونصة سجل 2071 دولارا، وهو أعلى رقم وصل له عالميا منذ أغسطس 2020.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، أن المؤشرات ستنبئ بأرقام قياسية على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن الذهب يشهد استقرارا على المستوى المحلي، حيث يسجل عيار "21" 2800 جنيه للجرام.

وأوضح أن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط وهبوط المؤشرات الأمريكية والاقتصادية أدت إلى ارتفاع أسهم الذهب، موضحا أن بعض المؤشرات تنبأت بأن الذهب سيحقق أرقاما قياسية جديدة في نهاية العام الجاري، قائلا: "سنشاهد هل يتخطى نقطة المقاومة 2070 ولا هتبقى حد أقصى".

الوقت المناسب للبيع

وأشار إلى أن هناك تباين بين من حقق أرباحا ورأى أن هذا الوقت هو المناسب للبيع، وبين من يعتقد أن سعر الذهب سيرتفع ويقبل على الشراء، فالذهب يباع ويشترى في كل الأحوال.

وتابع أنه كان هناك فاعلية من أهم الفاعليات في سوق الذهب الأسبوع الماضي، وهو المعرض الدولي "نبيو" في دورته الثالثة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وافتتحه الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، وبعض الوزراء والمحافظين، مضيفا أنه معرض لعرض المشغولات الذهبية المصرية التي تنافس الموديلات العالمية.