سفيرنا مصر بالدنمارك: شخص من ذوي الهمم أول ناخب أدلى بصوته اليوم

كشف كريم شريف، سفير مصر في الدنمارك، عن سير العملية الانتخابية لليوم الثاني، موجهًا الشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات والقائمين عليها للتنسيق المستمر وتيسير الإجراءات للمصريين المقيمين بالخارج للإدلاء بأصواتهم.

تعليق سفير مصر بالدنمارك

وشدد على أن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر دون أية عقبات، ورغم وصول درجات الحرارة إلى “تحت الصفر” وسقوط الثلوج إلا أنَّ ذلك لم يعق أبناءنا من الإدلاء بأصواتهم، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عبر “الفيديوكونفرانس” عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، مُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”.

وأضاف سفير مصر في الدنمارك، أن هناك كثافة عددية للناخبين في اللجان الانتخابية منذ الأمس، وكذلك اليوم رغم ظروف الطقس السيئ، إلا أنه لم يمنعهم من إصرارهم على المشاركة، متابعًا: "أول ناخب أدلى بصوته اليوم في اللجان، واحد من أبنائنا مقيم في الدنمارك من ذوي الهمم، وأتى برفقة أولاده وأصرَّ على دخول أولاده ليتأكد أنه حتى إذا لم يستطع الإدلاء بصوته لأي سبب سجل أنه أتى ليشارك.. فخرجت له بنفسي لإنهاء الإجراءات، وتم التقاط صور تذكارية له وكان سعيدًا بها للغاية.. وهذا نموذج من أبنائنا يوضح مدى الاهتمام من جانبهم بالمشاركة وسط حالة من السعادة والفرح بالمشاركة وكأنها احتفالات كبيرة».

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها،

د. عبدالسند يمامة يخوض سباق الانتخابات:

يتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

ويصوت امصريون في الخارج ضمن جدول زمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة، وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

ويحق لكل مصرى متواجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، التي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.