السبت 02 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ممثل الجالية المصرية في فرنسا: العائلات شاركت في الانتخابات بالكامل

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

أكد عمر حشيش، ممثل الجالية المصرية في فرنسا، أن المصريين بالخارج “أجساد تنبض بقلب الوطن الأم”، وهو ما بدى واضحًا في الإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية 2024.

تعليق هام من ممثل الجالية المصرية في فرنسا

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المصريون في باريس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

وشدد على أهمية دور الدولة المصرية والإعلام والمتابعة الدائمة وتوصيل تطورات وإنجازات الدولة والاستحقاقات التي جناها المصريون بالخارج، رغم كل الظروف الصعبة، والحفاظ على الاستقرار والأمان والحياة الكريمة، وكل ذلك بفضل القيادة السياسية، وجاء ذلك في مداخلة هاتفية ببرنامج “السفيرة عزيزة”، المذاع عبر قناة “دي أم سي”.

 

وأوضح أن أهم مكتسبات ثورة 2013 هو استعادة وتحرير القرار والارادة السياسية المصرية، لافتًا إلى التشكيك الذي كان يواجه مصر ورئيسها، وكل ذلك ظهر عكسه خلال الفترة السابقة، رغم كل التحديات التي تحيط الدولة المصرية، معتبراً أن وجود الجالية المصرية بالخارج هو خير دليل على إنجازات الدولة المصرية واستحقاقتها.


ونوه بان الشعب المصري يقع تحت قدرة سياسية عظيمة، ولديه القدرة على اتخاذ القرارات، فشعبها معروف بأنه شعب قوي ومتماسك، ويقدر الإنجازات الخاصة ببلده، والحفاظ عليها، ومساندة رئيسه في كل خطوة.

 

وأشار إلى أن المصريين في فرنسا يواصلون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، وأن العائلات شاركت في الانتخابات بالكامل، واهتموا باصطحاب الأطفال ليدربوهم على احترام الدستور.
 

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