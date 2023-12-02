أحمد موسى يفضح المخطط الصهيوني في سيناء (فيديو)

فضح الإعلامي أحمد موسى، مخطط إسرائيل حول سيناء، قائلا إن هناك وثائق بريطانية تكشف مخطط إسرائيل حول سيناء، وذلك لإنشاء عازلة تشمل غزة وسيناء وتيران وصنافير بعد أزمة السويس في عام 1956.

وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد، اليوم الخميس، أن هذا المخطط مستمر حتى الآن، لافتا إلى أن ذلك يوضح حجم التحديات التي تواجهها الدولة، قائلا: "صوتكم في الانتخابات يحمي من هذه التدخلات والضغوط المستمرة لحد النهاردة منذ 1956".

دمج غزة وسيناء

وقال: "تكشف وثائق بريطانية عن أن الحكومة البريطانية درست خططا عدة شملت دمج جزء من سيناء وقطاع غزة، وجزيرتي تيران وصنافير، وجزء من الأردن لإنشاء منطقة عازلة بين مصر وإسرائيل"، معلقا: "ده اللي بيتكلموا عنه دلوقتي على منطقة عازلة بين مصر وإسرائيل".

وتابع: "وذلك في إطار تسوية الصراع بين إسرائيل والعرب، وتأمين تدفق النفط من الشرق الاوسط، وطرحت تلك المشروعات بعد فشل العدوان الثلاثي على مصر البريطاني الفرنسي الإسرائيلي، ردا على تأميم الزعيم المصري الراحل جمال عبدالناصر قناة السويس عام 56، فيما عرف بأزمة السويس".

وأكمل: "بعد انتهاء الحرب الفاشلة في 11 نوفمبر عام 56 تلكأت إسرائيل في الانسحاب من سيناء، لكنها اضطرت لمغادرتها بضغط دولي في مارس عام 57".