حركة فتح تحذر من تنفيذ مخطط تهجير غزة خلال أيام (فيديو)

حذر عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، من سيناريو تهجير سكان غزة خلال الأيام القادمة.

وقال "داود"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء السبت، إن التخوف الذي يخشاه الجميع هو هروب سكان غزة من أماكن القصف والنزوح نحو الجنوب باتجاه الحدود المصرية هربًا من الموت.

تهجير غزة هدف الاحتلال من الحرب

وأضاف أن العدوان الاسرائيلي بدأ يمتد لمناطق جنوب قطاع غزة، وبالتالي مشروع التهجير يمكن أن ينفذ في الأيام القادمة، وخاصة وأن الاحتلال فشل علي قرابة الشهر في تحقيق أي صورة من صور النصر في قطاع غزة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تسعي لتحقيق هدف استراتيجي لدولة إسرائيل المتطرفة، وهو تهجير سكان قطاع غزة، موضحًا أن الاحتلال يستخدم أساليب الترويع بإلقاء قنبلة نووية علي القطاع ليخيف الفلسطينين ويجبرهم علي النزوح نحو الجنوب، ولا يكون أمام مصر سوى أن تفتح الحدود مراعاه للحالات الانسانية وعدم ترك الشعب الفلسطيني يموت.

الاحتلال يواصل جرائمه في غزة

واصلت اليوم إسرائيل والولايات المتحدة إبادة الشعب الفلسطينى لإجباره على التهجير من أرضه لليوم الـ57 بعشرات القنابل المحرمة دوليا بينها الفسفور الأبيض على قطاع غزة، ولم تسلم حتى مدارس الأمم المتحدة التى تؤوى عشرات الآلاف من النازحين من القصف، فيما بلغ عدد المجازر 1400 مجزرة ارتقى خلالها الآلاف ما بين شهيد ومصاب ومفقود تحت الركام فى ظروف قاسية يمر بها القطاع.

يأتى ذلك فيما كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن أنه لا يزال 136 شخصا رهائن لدى حماس وفصائل أخرى فى غزة، وقالت الصحيفة إن 125 إسرائيليا بين الرهائن المتبقين، فضلا عن 11 أجنبيا منهم 8 تايلانديين. والرهائن، وفقا لـ«تايمز أوف إسرائيل»، هم 114 رجلا و20 امرأة وطفلان.

استهداف محيط مدرسة الفاخورة غرب مخيم جباليا

واستهدفت الغارات العنيفة محيط مدرسة الفاخورة غرب مخيم جباليا، كما ركزت سلسلة غارات صهيونية على بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، فضلاً عن غارات على مدينة خان يونس ودير البلح جنوب القطاع، وأسقطت عشرات القنابل المضيئة فى سماء غزة.