مظاهر احتفالية للجالية المصرية في السعودية بمقار لجان انتخابات الرئاسة (فيديو)

شهدت مقار لجان الانتخابات في المملكة السعودية لليوم الثاني، إقبال أعداد كبيرة الكبير من الجالية المصرية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأولى من اليوم الثاني.

وأظهرت فيديو نشرته قناة “إكسترا نيوز” اليوم السبت، الإقبال الكبير للجالية المصرية في السعودية على التصويت في انتخابات الرئاسة 2024، واصطفاف المصريين في طوابير للإدلاء بأصواتهم، الذين رفعوا الأعلام أثناء عملية التصويت، في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة 2024.

تفاصيل مؤتمر الوطنية للانتخابات

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا حول عملية تصويت المصريين بالخارج خلال الانتخابات الرئاسية 2024.

وتابع خلال هذا المؤتمر الصحفي المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، العملية الانتخابية من المقرات واللجان من خلال التواصل عن طريق الفيديو مع سفراء مصر في عدد من دول وعواصم العالم لليوم الثاني من الانتخابات.

ويشار إلى أن بدأ تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة المصرية 2024، أمس، الجمعة، ومن المقرر أن يستمر على مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم.