كورة لايف : مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي يلا شوت بث مباشر اليوم في كأس مصر

مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي (يلا شوت) بث مباشر اليوم في كأس مصر..كورة لايف،قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل موعد مباراة الأهلي اليوم في كأس مصر ضد إنبي والتي كان من المقرر أن تقام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء 4 -10 – 2023، ويرغب عدد كبير من مشجعي النادي الأهلي في كأس مصر بمعرفة موعد مباراة اليوم بعد تأجيلها لمدة 120 دقيقة.

الأهلي يقسو على سان جورج في دوري أبطال إفريقيا

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأهله إلى دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024/2023، وذلك عقب اكتساح فريق سان جورج الإثيوبي بسباعية نظيفة بمجموع المباراتين.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي غدًا الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وانبي | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وانبي | من هنــــا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضية على ملعب القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي (يلا شوت) بث مباشر

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي على حساب المصري البورسعيدي، بفوز بهدفين مقابل هدف.

أما إنبي فقد حجز بطاقة التواجد في الدور نصف النهائي على حساب فريق النجوم، بفوز بثلاثية مقابل هدف.

الجدير بالذكر، أن الفائز من مباراة الأهلي وإنبي سيواجه المنتصر من مواجهة الزمالك وبيراميدز في الدور نصف النهائي لـ كأس مصر.

مشوار الأهلي في كأس مصر

وكان الأهلي قد بدأ مشواره في بطولة كأس مصر بفوز على فريق منتخب السويس بهدف نظيف في دور الـ 32، ثم الفوز بثنائية نظيفة على فريق الداخلية في دور الـ 16، ثم تخطى فريق المصري البورسعيدي بثنائية لهدف في دور ربع النهائي.

مشوار إنبي في كأس مصر

من جانبه، تخطى فريق إنبي نظيره لافيينا بثلاثية نظيفة في دور الـ 32، ثم أقصى فيوتشر من دور الـ 16 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله في الأشواط الأصلية والإضافية، ثم الصعود من دور ربع النهائي على حساب فريق النجوم بثلاثية لهدف.