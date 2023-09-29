بث مباشر يلا شوت الاهلي تويتر..مشاهدة مباراة الأهلي ضد سانت جورج في دوري أبطال أفريقيا (0-0)
بث مباشر يلا شوت الاهلي تويتر..مشاهدة مباراة الأهلي ضد سانت جورج في دوري أبطال أفريقيا (0-0)
بث مباشر يلا شوت الاهلي تويتر..مشاهدة مباراة الأهلي ضد سانت جورج في دوري أبطال أفريقيا (0-0)،مشاهدة مباراة الأهلي وسانت جورج في دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى فريق الأهلي المصري حامل اللقب في الموسم الماضي إلى حسم ملف تأهله إلى دور المجموعات في النسخة الحالية من دوري الأبطال، وهذه المرة حينما يستضيف نظيره المتواضع فريق سانت جورج الإثيوبي في مساء اليوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023 على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.
تقام مباراة الأهلي وسانت جورج، علي استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
تذاع مباراة الأهلي وسانت جورج على قناة ONTIME SPORTS 1 ويعلق على المباراة المعلق أيمن الكاشف.
رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسان جورج | من هنــــا
قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي ضد سانت جورج، الأهلي يعلم جيدًا أنه حسم تأهله بشكل عملي إلى دور المجموعات في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بفضل النتيجة الممتازة التي حققها في لقاء الإياب قبل أسبوع من الآن، وذلك يتضح حتى من قرار المدرب السويسري مارسيل كولر الذي قرر استبعاد سبعة لاعبين من قائمة الفريق التي ستكون حاضرة في هذه المباراة، وهو دليل واضح على شيء واحد فقط وهو أن المباراة باتت تحصيل حاصل بالنسبة لأبناء القلعة الحمراء، ولكن ورغم ذلك لن يتهاون الأهلي مع منافسه المتواضع بأي حال من الأحوال وسيحاول أن يفوز عليه مجددًا أمام الجماهير الحمراء، لأن كرة القدم لا تعترف بالمنطق في النهاية والحُكم الوحيد فيها يكون لما يحدث فوق أرضية الميدان، وبالتالي الأهلي لن يكون في مأمن من أي سيناريو مفاجئ إلا إن قرر هو عكس ذلك وتعامل مع المواجهة بكل جدية منذ الدقيقة الأولى، وفي نفس الوقت يمكن للمدرب مارسيل كولر أن يتعامل بذكاء مع مباراة مثل هذه عبر منح اللاعبين الاحتياطين والشباب فرصة المشاركة لدقائق أطول، مما سيجعل هناك حافز لدى من يتواجد على أرض الملعب من أجل التألق واكتساب ثقة المدرب.
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
بيراميدز X الجيش الرواندي – 6 مساء – ONTime Sports
الأهلي X سانت جورج – 7 مساء - ONTime Sports
أورلاندو بيراتس X جوانينج جالاكسي – 8.30 مساء - ONTime Sports
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
برشلونة X إشبيلية – 10 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
هوفنهايم X بوروسيا دورتموند – 9.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ستراسبورج X لانس – 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الحزم X التعاون – 6 مساء - SSC EXTRA 2 HD
الطائي X النصر – 6 مساء - SSC1 HD
الفيحاء X الاتحاد – 6 مساء - SSC EXTRA 1 SD
الهلال X الشباب – 9 مساء - SSC1 SD .
أين يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وسانت جورج في دوري أبطال إفريقيا
أين يمكنني مشاهدة مباراة الأهلي وسانت جورج؟ تنقل مباراة الأهلي وسانت جورج عبر شبكة قنوات ON TIME SPORTS المصرية على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات باعتبارها الناقل الحصري لحقوق نقل جميع مباريات الأندية المصرية في الأدوار التمهيدية المؤهلة إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسان جورج | من هنــــا
تذاع مباراة الأهلي ضد سانت جورج تحديدًا عبر قناة ON TIME SPORTS HD الأولى المجانية، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق المصري أيمن الكاشف.
مشاهدة مباراة الأهلي وسانت جورج في دوري أبطال إفريقيا
مشاهدة الأهلي وسانت جورج، الأهلي يستعد لخوض أربع مباريات في غاية الأهمية خلال المرحلة القادمة على مستوى بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك أمام كلاً من ضيفه فريق الإسماعيلي في المباراة الأولى، ثم مضيفه فريق الجونة في المباراة الثانية، ومن ثم ضيفه فريق بلدية المحلة في المباراة الثالثة، وأخيرًا مضيفه فريق المقاولون العرب في المباراة الرابعة، إضافة إلى مباراة أخرى في بطولة كأس مصر أمام نظيره فريق إنبي.
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