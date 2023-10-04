الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

غزل المحلة يضم  وافد جديد في الجهاز الفني  للفريق

د. أحمد حسين مخططاً
د. أحمد حسين مخططاً لأحمال الفريق الأول بغزل المحلة

أعلن غزل المحلة عبر حسابة الرسمي مساء اليوم الاربعاء ، عن تعين فرد جديد داخل الجهاز الفني داخل غزل المحلة استعدادًا لدوري المحترفين .

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كتب غزل المحلة بيان رسمي عبر حسابة مساء اليوم الاربعاء  للكشف عن تعين وافد جديد داخل الجهاز الفني  قائلا:" د. أحمد حسين مخططاً لأحمال الفريق الأول بغزل المحلة ، قرر مجلس إدارة غزل المحلة برئاسـة المهندس وليد خليل تعيين الدكتور أحمد حسيــن مخططاً لأحمال الفريــق الأول بنادي غزل المحلة خلال الموسـم الريـاضي 2023-2024 , وكان الدكتور أحمد حسين مسئولاً عن تأهيل الإصابات في جهاز الكابتن خالد عيد ليتم إضـافـة مسئوليـة تخطيط الأحمال له بدايـة من الأربعاء 4 أكتوبر  2023

وحسم التعادل الإيجابي  بين غزل المحلة و حرس الحدود بهدف لكل فريق في الجولة الثانية في دوري  المحترفين في نسخته الأولي .

والجدير بالذكر، غزل المحلة يحتل المركز الخامس برصيد 4 نقاط في جدول ترتيب دوري المحترفين .

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