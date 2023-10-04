غزل المحلة يضم  وافد جديد في الجهاز الفني  للفريق

أعلن غزل المحلة عبر حسابة الرسمي مساء اليوم الاربعاء ، عن تعين فرد جديد داخل الجهاز الفني داخل غزل المحلة استعدادًا لدوري المحترفين .

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كتب غزل المحلة بيان رسمي عبر حسابة مساء اليوم الاربعاء للكشف عن تعين وافد جديد داخل الجهاز الفني قائلا:" د. أحمد حسين مخططاً لأحمال الفريق الأول بغزل المحلة ، قرر مجلس إدارة غزل المحلة برئاسـة المهندس وليد خليل تعيين الدكتور أحمد حسيــن مخططاً لأحمال الفريــق الأول بنادي غزل المحلة خلال الموسـم الريـاضي 2023-2024 , وكان الدكتور أحمد حسين مسئولاً عن تأهيل الإصابات في جهاز الكابتن خالد عيد ليتم إضـافـة مسئوليـة تخطيط الأحمال له بدايـة من الأربعاء 4 أكتوبر 2023

وحسم التعادل الإيجابي بين غزل المحلة و حرس الحدود بهدف لكل فريق في الجولة الثانية في دوري المحترفين في نسخته الأولي .

والجدير بالذكر، غزل المحلة يحتل المركز الخامس برصيد 4 نقاط في جدول ترتيب دوري المحترفين .