جامعة بدر تتزين بلافتات التهنئة لاستقبال الطلاب على أنغام الموسيقى

أعلن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى الأسبق، أن مقر جامعة بدر فى القاهرة "BUC" شهد فى أول أسبوع لأيام العام الأكاديمى الجديد (2023 – 2024) استقبال الطلاب الجدد والقدامى، وتزينت جميع منشأت الجامعة وكلياتها بلافتات التهنئة وكان فى إستقبال الطلبة الجدد العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، منوهاً أن إحتفالات الأسبوع الأول من الدراسة كان بدعم من الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة.

فى ذات السياق، أشار الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس جامعة بدر فى القاهرة لشئون التعليم والطلاب "BUC"، أن إدارة الكليات نظمت عدد من المحاضرات التعريفية فى كل كلية لتوضيح النظام الدراسى والقواعد العامة للكليات، حتى يتسنى للطلاب الإلتزام بها، بجانب التعريف بمختلف الأنشطة الطلابية وعرض خطة الجامعة للأنشطة للعام الدراسى الجديد (2023-2024)؛ لحث الطلبة الجددعلى الإنضمام والمشاركة الفعالة فيها

وأضاف "القلا" أنه تم إعداد خطة لضوابط الأمان والسلامة الصحية للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والإداريين والعاملين بمختلف منشأت الحرم الجامعى، طبقاً للتوجيهات التى أعلنتها "وزارة التعليم العالى والبحث العلمى".

وأوضح الدكتور عمرو الإتربى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وشئون البيئة وخدمة المجتمع "BUC"، أن أسبوع الترحيب تضمن محاضرات حول الإرشاد النفسى يقوم بها نخبة متخصصة من الأساتذة لتعريف الفرق بين "التعليم ما قبل الجامعى، والجامعى"؛ للطلاب الجدد وكيفية التعامل مع الزملاء والأصدقاء وأعضاء هيئة التدريس، وإدارة الوقت بما يضمن التحصيل الجيد لمواد التخصص وممارسة الأنشطة الطلابية.

وأفاد ناجى عبدالعزيز، مدير الإدارة المركزية لرعاية الطلاب والأنشطة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه تم إستعراض مواهب الطلاب الجدد والقدامى فى مجالات إلقاء الشعر والغناء الوطنى، الألعاب الترفيهية، وفقرات الغناء وساكس فون، ألعاب خفيفة جماعية، توزيع بعض الحلوى، الرسم بالجليتر على الوجوه، ماراثون جرى، ماراثون للعجل، ألعاب تنشيط الذكاء، والتعريف بالأسر العلمية الطلابية، طوال فترة الإحتفالات فى الأسبوع الأول لإكتشاف مواهبهم وتوظيفها بشكل جيد فى الأسر المتخصصة فى مجالات الأنشطة المتنوعة والمتعددة داخل كليات الحرم الجامعى.

وقالت الدكتورة نيرفانا فريد، مسئول النشاط الإجتماعى والرحلات والأسر بالإدارة المركزية لرعاية الطلاب والأنشطة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه من ضمن المنسقين لأسبوع الترحيب بالطلاب الجدد والقدامى طلاب أسرتى "volta، وillusion" وإستمرت الأنشطة طوال أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحاً وحتى الثالثة عصراً.