مياه أسيوط تسقبل الوفد الألمانى لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف(IWSP2)و9مشروعات مستقبلية

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد السادة أعضاء الوفد الألمانى ضمن متابعات تنفيذ برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (IWSP2)والممول من شركاء التنمية الأوربيين لدعم خطة الشركة القابضة بمياه الشرب والصرف الصحي.

استقبل المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وبصحبته عدد من مهندسي الشركة السيد المهندس دافيد مانويل رئيس الفريق، والسيد المهندس آلن برون، والمهندس اندرياس قائد فريق العمل والمهندس ماجد رضا نائب المدير الاقليمى للشرق الاوسط وشمال افريقيا والمهندس اسامة يونس الخبير الهيدروليكى لمناقشة موقف المشروعات الخاصة بإعادة تأهيل محطة رفع صرف صحى المراغى بمدينة أسيوط والمعنية بعمل إحلال وتجديد لعدد (4) طلمبات رفع صرف صحي بمحطة رفع المراغي مع رفع الطاقة التصميمية للطلمبة لتصل 200ل/ث ، ضمن فاعليات تنفيذ برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والجاري تنفيذه بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه لضمان الملائمة البيئية وتلبية معايير الجودة والأنظمة السائدة بمختلف شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات (المنيا - أسيوط – سوهاج – قنا) كمساهمة في دعم خطة الشركة القابضة بمياه الشرب والصرف الصحي في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (IWSP2)والممول من شركاء التنمية الأوربيين.

وأوضح المهندس هشام الدغار مدير الإدارة العامة للتعاون الدولى بالشركة أنه جاري تنفيذ عدد 3 مشروعات للمياه بمراكز (ديروط، منفلوط ، أبنوب) وعدد 6 مشروعات للصرف الصحي بمنطقة غرب أسيوط ومراكز (البدارى، أبوتيج، أسيوط) ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التابع لبنك التعمير الألماني.