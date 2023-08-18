غلق باب تنسيق المرحلة الثانية 2023 غدًا (سجّل رغباتك قبل فوات الأوان)

تغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا السبت، باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات نحو 350 ألفًا و133 طالبا وطالبة في الثانوية العامة.

وبلغ الحد اﻷدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98 في المائة، وتشمل عدد الطلاب 259 ألفًا و445 طالبًا وطالبة.

وبلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 في المائة، ويشمل عدد طلاب 90 ألفا و688 طالبا وطالبة.

أماكن متاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023

وتتاح أمام طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 التقديم في كليات الطب البيطري والحاسبات والمعلومات، والفنون التطبيقية، والتمريض، والفنون الجميلة، والسياحة والفنادق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والتجارة والآداب والتربية.

كما تتاح أماكن شاغرة أمام طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 في كليات الآداب والتجارة والتربية والسياحة والفنادق، والفنون الجميلة.

رابط التقديم في تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2023 على موقع التنسيق الإلكتروني (من هنا).

ضوابط تنسيق الجامعات 2023

١. تتاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

٢. يعرض الموقع الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

٣. ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

٤. إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

قواعد ترتيب الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2023

١. يحدد الطالب أسلوب الاختيار في تنسيق المرحلة الثانية 2023 إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

٢. يختار الطالب في تنسيق المرحلة الثانية 2023 الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

٣. يختار الطالب في تنسيق المرحلة الثانية 2023 قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

٤. تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها في تنسيق المرحلة الثانية 2023 إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

٥. يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول في تنسيق المرحلة الثانية 2023 قبل الاختيار في النطاق التالي له.

٦. يمكن للطالب في تنسيق المرحلة الثانية 2023 الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

٧. يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

٨. بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

٩. يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

١٠. إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.