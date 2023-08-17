أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد ترتيب الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد 2023.

يبلغ إجمالي عدد الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات 2023 نحو 350 ألفًا و133 طالبًا وطالبة في الثانوية العامة.

بلغ الحد اﻷدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، وتشمل عدد الطلاب 259 ألفًا و445 طالبًا وطالبة.

بلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%، ويشمل عدد طلاب 90 ألفًا و688 طالبًا وطالبة.

قواعد ترتيب الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2023:

١. يحدد الطالب أسلوب الاختيار في تنسيق المرحلة الثانية 2023 إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

٢. يختار الطالب في تنسيق المرحلة الثانية 2023 الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

٣. يختار الطالب في تنسيق المرحلة الثانية 2023 قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

٤. تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها في تنسيق المرحلة الثانية 2023 إلى 3 مجموعات طبقًا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

٥. يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول في تنسيق المرحلة الثانية 2023 قبل الاختيار في النطاق التالي له.

٦. يمكن للطالب في تنسيق المرحلة الثانية 2023 الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

٧. يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

٨. بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

٩. يمكنك عقب الانتهاء من تسجيل رغباتك في تنسيق المرحلة الثانية 2023 حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

١٠. إذا قمت بتعديل رغباتك مرات عدة (وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقًا لآخر تعديل قمت به.

يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2023 على موقع التنسيق الإلكتروني (من هنا).