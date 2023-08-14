تبدأ غدًا.. رابط تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2023

تنسيق المرحلة الثانية، رابط تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق الجامعات، المرحلة الثانية للتنسيق، بهذه الكلمات يبحث طلاب الثانوية العامة وأسرهم عبر محرك البحث جوجل، لمعرفة تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية للجامعات لعام 2023، ورابط وخطوات التنسيق.

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، لطلاب الثانوية العامة، غدًا الثلاثاء لمدة 5 أيام، بحد أدنى 250 درجة للشعبة العلمية، و238 درجة 58.5% للشعبة الأدبية.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، رابط تنسيق المرحلة الثانية للجامعات لعام 2023.

رابط تنسيق المرحلة الثانية

ويمكن لطلاب المرحلة الثانوية، الدخول عبر هذا الرابط، للتنسيق على الجامعات لعام 2023، وذلك من خلال ملء الـ72 رغبة المتاحة للطالب، من الكليات التي يرغب الالتحاق بها حسب أولوياته وأيضًا ما يتناسب مع المجموع الكلي.

الحد الأدنى للقبول بالطب والأسنان

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات لعام 2023، إذ بلغ الحد الأدني للطب 91.34% وطب الأسنان 90.97% والعلاج الطبيعي 90% والصيدلة 89.51%.

الحد الأدنى للقبول بالهندسة

وبلغ الحد الأدني للهندسة 85% والتخطيط العمراني 83.41%.